FORCHHEIM. Am Freitagabend brach in einer Lagerhalle in Forchheim ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 22 Uhr löste die Brandmeldeanlage einer Firma in der Straße „Rittigfeld“ einen Feueralarm aus. In einer Lagerhalle war ein Brand ausgebrochen, den die Kräfte der alarmierten Feuerwehren rasch löschen konnten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Brandschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur derzeit unklaren Ursache übernommen.