2006. Aktueller Ermittlungsstand zum Auffinden einer verletzten Person – Giesing

-siehe Medieninformation vom 17.12.2024, Nr. 1995

Wie bereits berichtetet entdeckten Passanten am 17.12.2024, gegen 07:35 Uhr, in einer Grünanlage im Bereich der Hochkalterstraße und Gufidauner Straße in Giesing eine verletzte Person in einem Gebüsch. Bei dieser aufgefundenen Person handelte es sich um einen 63-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der Notarzt stellte vor Ort mehrere Stichverletzungen bei dem 63-Jährigen fest. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestand.

Die weiteren Ermittlungen wurden nun direkt vom Kommissariat 11 in enger Zusammenarbeit mit der Münchner Staatsanwaltschaft übernommen und intensiv geführt.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ergaben sich Zweifel an dem vom 63-Jährigen geschilderten Tatablauf. Es liegen Anhaltspunkte vor, aufgrund derer eine Selbstbeibringung der Verletzungen in Betracht zu ziehen ist.