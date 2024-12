1991. Wohnungseinbruch; ein Tatverdächtiger festgenommen – Großhadern

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Großhadern. Vermutlich gelangte der Täter über den Balkon im ersten Obergeschoss durch Aufhebeln eines Küchenfensters in die Wohnung.

Hierüber wurden die Bewohner durch eine selbst installierte Alarmanlage durch einen sogenannten Handyalarm informiert und verständigten den Polizeinotruf. Durch die installierte Kamera konnten sie eine genaue Personenbeschreibung an die Polizei weitergeben, während der Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchte.

Hierbei entwendete er Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete er durch einen Sprung vom Balkon. Durch die gute Personenbeschreibung konnte der Einbrecher in der Nähe des Tatortes durch eine Polizeistreife erkannt und festgenommen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Bosnier ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen ihn erließ.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1992. Vorläufiges Ermittlungsergebnis nach Verstoß gegen das Tierschutzgesetz –

Lochhausen

-siehe Medieninformation vom 06.12.2024, Nr. 1936

Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 08:30 Uhr, der Polizeinotruf verständigt, da ein Pferd mit schweren Verletzungen am Hinterbein auf einem Pferdehof aufgefunden wurde.

Angesichts des Verletzungsbildes konnte eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Infolge dessen hat das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz übernommen.

Im Ergebnis wird hier nun von einem Sturzgeschehen ohne Fremdeinwirkung ausgegangen. Allem Anschein nach verlor das 23 Jahre alte Pferd wegen seinen altersbedingt brüchigen Hufen die Hufeisen, verlor seine Stabilität und stürzte. Hierbei erlitt es eine Fraktur des Unterschenkels an einem Hinterlauf. Aufgrund dieser Verletzung musste das Pferd von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Die Ermittlungen des Kommissariats 65 dauern an.

1993. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Untergiesing

Bereits am Sonntag, 08.12.2024, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Skoda, den Candidplatz aus der Pilgersheimer Straße kommend entlang. Gleichzeitig überquerte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß die Candidstraße.

Als der 38-Jährige mit seinem Skoda nach links in die Candidstraße abbog kollidierte er mit dem 30-Jährigen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können (insbesondere zwei Passanten, die zur Unfallzeit ebenfalls die Straße überquerten), werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1994. Einbruch in Einfamilienhaus – Pullach

Am Samstag, 14.12.2024, gegen 21:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Pullach. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und betraten das Haus.

Im Haus wurde umfangreich nach Diebesgut gesucht und Bargeld sowie Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Nachdem ein Alarm in dem Haus ausgelöst wurde, alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Die eingeleitete polizeiliche Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf die unbekannten Täter.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Richard-Wagner-Straße, Jaiserstraße, Anton-Köck-Straße und Jakobusplatz (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufnahmen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung eines Privatgeländes rechtlich möglich ist, ist eine Sichtung der unbekannten Täter denkbar.

1995. Größerer Polizeieinsatz – Giesing

Am Dienstag, 17.12.2024, gegen 07:35 Uhr, entdeckte ein Passant in einer Grünanlage im Bereich der Hochkalterstraße und Gufidauner Straße in Giesing eine verletzte Person in einem Gebüsch. Bei dieser aufgefundenen Person handelte es sich um einen 63-jährigen Kanadier mit Wohnsitz in München. Der Notarzt stellte vor Ort mehrere Stichverletzungen bei dem 63-Jährigen fest. Mit dem Rettungsdienst wurde dieser anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgrund seiner schweren Verletzungen notoperiert.

Die weiteren Ermittlungen wurden nun direkt vom Kommissariat 11 übernommen. In der Folge wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Aktuell ist der ursächliche Sachverhalt, der zur Verletzung geführt hat, noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Zeit vor 07:35 Uhr Feststellungen oder Beobachtungen machen können, die Hinweise auf das Geschehen geben können? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 11 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.