WEIDEN/OPF. Am 1. Dezember 2024 übernahm Herr Polizeihauptkommissar Andreas Sennert die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Weiden. Im Rahmen einer Feierstunde wurde dieser am 18. Dezember 2024 durch Herrn Polizeivizepräsidenten Robert Fuchs in das neue Amt eingeführt.

Die offizielle Amtseinführung fand am 18. Dezember 2024 durch den Oberpfälzer Polizeivizepräsidenten Robert Fuchs in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Weiden statt. Sennert übernimmt nun die Aufgabe des Verfügungsgruppenleiters, nachdem er zuletzt für ein halbes Jahr die Leitung des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Weiden ausübte. In seiner Ansprache skizzierte Fuchs unter anderem den Aufgabenbereich der Polizeiinspektion Weiden, der hier das Stadtgebiet Weiden mit der zugehörigen Gemeinde Schirmitz und damit einer Fläche von über 70 Quadratkilometern sowie die Verantwortung für 45.000 Einwohner umfasst. Fuchs wünschte Sennert für dessen Amtszeit alles Gute und viel Erfolg.

Vita PHK+ Andreas Sennert

Andreas Sennert begann 1994 seine Ausbildung im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach dem erfolgreichen Abschluss im Jahr 1997 schloss er sich für sieben Jahre dem Unterstützungskommando (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Nürnberg an. Im Jahr 2004 erfolgte der Wechsel zurück in die Oberpfälzer Heimat und Sennert fand bis 2010 bei den Polizeiinspektionen Eschenbach i.d.OPf., Neustadt/WN sowie dem Einsatzzug Weiden in diversen Funktionen Verwendung. 2010 begann sein Studium zur 3. Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss 2012 verrichtete er zunächst als stellvertretender Leiter der Zivilen Einsatzgruppe Dienst in Weiden. Aufgrund seiner gezeigten Leistungen wurde er 2014 für die Dauer eines Jahres in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene aufgenommen. Im Zuge dieses Verfahrens durchlief Sennert zwei Stationen, darunter das Sachgebiet Einsatz im Polizeipräsidium Oberpfalz sowie die Tätigkeit des Dienstgruppenleiters bei der Polizeiinspektion Amberg. Ende 2015 übernahm er die Leitung der Zivilen Einsatzgruppe Weiden, ehe er im Jahr 2022 die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Tirschenreuth übertragen bekam. Zuletzt wurde Sennert als Leiter des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Weiden eingesetzt.