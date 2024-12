1996. Durchsuchungsaktion – Untermenzing

Bereits am Samstag, 30.11.2024, gegen 23:50 Uhr, kam es zu einem Vorfall im Münchner Osten. Hintergrund war dabei ein Streit zwischen zwei Linien einer Großfamilie in München. Einer bis dahin unerfüllten Forderung wollte einer der beiden Seiten nun Nachdruck verleihen, so dass nun mit mehreren Fahrzeugen ein Wohnanwesen der Gegenpartei im Münchner Osten aufgesucht wurde. Dort versuchten dann um die 15 Personen (ausgestattet unter anderem mit Schusswaffe, Machete und Baseballschläger) in das Anwesen einzudringen.

Aufgrund der Schwere der Delikte, im Raum steht ein Vergehen des schweren Landfriedensbruchs sowie ein Verbrechen der räuberischen Erpressung, wurden umfangreiche polizeiliche Ermittlungen durch das Kommissariat 33 aufgenommen, die zur Identifizierung einiger Tatverdächtiger führten.

Am Donnerstag, 12.12.2024, erfolgte auf Grundlage richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse die Durchsuchung von drei Wohnanwesen der Tatverdächtigen in München, Puchheim und Gersthofen unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften. Dabei wurden mehrere Gegenstände, die wahrscheinlich am 30.11.2024 verwendet wurden, sichergestellt, darunter mehrere Schreckschusswaffen, eine Machete und ein Baseballschläger. Darüber hinaus stellten die Beamten eine größere Menge Bargeld, verschiedene Wertgegenstände und zahlreiche Fahrzeugschlüssel, bei denen ein Zusammenhang mit Straftaten nahe liegt, sowie augenscheinliches Diebesgut sicher. Die Einziehung der verwendeten Fahrzeuge wird derzeit noch geprüft.

Vier der Tatverdächtigen im Alter zwischen 28 und 54 Jahren wurden angetroffen und nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung sowie weiterer polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

1997. Wohnungseinbruch – Sendling

Im Zeitraum von Freitag, 13.12.2024, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 17.12.2024, 20:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Sendling. Dort wurde die Balkontür zu einer ebenerdigen Wohnung geöffnet. Die Räume wurden nach Stehlgut durchsucht.

Es wurden Wertgegenstände, Bargeld sowie ein Schlüsselbund entwendet. Unter Mitnahme der entwendeten Gegenstände entfernten sich der oder die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Drygalski Allee, Boschetsrieder Straße und Eleonore-Romberg-Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1998. Korrektur zum vorläufigen Ermittlungsergebnis nach Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – Lochhausen

-siehe Medieninformation vom 06.12.2024, Nr. 1936

-siehe Medieninformation vom 17.12.2024, Nr. 1992

Wie bereits berichtet, wurde am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 08:30 Uhr, der Polizeinotruf verständigt, da ein Pferd mit schweren Verletzungen am Hinterbein auf einem Pferdehof aufgefunden wurde.

Angesichts des Verletzungsbildes konnte eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Infolge dessen hat das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz übernommen.

Im Ergebnis wird hier nun von einem Sturzgeschehen ohne Fremdeinwirkung ausgegangen. Allem Anschein nach verlor das 23 Jahre alte Pferd wegen seiner altersbedingt brüchigen Hufe die Hufeisen, daraufhin seine Stabilität und stürzte. Hierbei erlitt es eine Fraktur des Unterschenkels an einem Hinterlauf. Aufgrund dieser Verletzung musste das Pferd von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Die Ermittlungen des Kommissariats 65 dauern an.

1999. Räuberische Erpressung – Sendling

Am Dienstag, 17.12.2024, gegen 18:00 Uhr, befand sich ein 13-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf der Plinganserstraße. Unvermittelt traten drei bislang unbekannte männliche Täter an ihn heran und forderten ihn auf, seine Jacke auszuhändigen.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, nahm einer der Täter den 13-Jährigen in den Schwitzkasten. Aufgrund der Gegenwehr setzte ein weiterer Täter Pfefferspray gegen den 13-Jährigen ein. Letztendlich händigte der 13-Jährige seine Jacke aus, woraufhin die Täter von ihm abließen und sich fußläufig mit der Tatbeute entfernten. In der Jacke befanden sich ein Mobiltelefon und die Wohnungsschlüssel des 13-Jährigen.

Der 13-Jährige begab sich nach Hause und erstattete im Nachgang mit seiner Mutter Anzeige auf einer Münchner Polizeiinspektion. Durch den Vorfall wurde der 13-Jährige leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulöses Erscheinungsbild, hellerer Teint; schwarze Kapuzenjacken, schwarze Sportschuhe; teilweise mit Jeans bekleidet und mit Schals/Bandanas vermummt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plinganserstraße, Lindenschmitstraße und Am Harras (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.