1928. Versuchter Einbruch in Wohnung – Perlach

Am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 14:10 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort begab er sich in das dritte Obergeschoss und klingelte zunächst bei einer Wohnung. Nachdem sich niemand bemerkbar machte, holte er aus seiner Jackentasche ein Aufbrechwerkzeug und machte sich daran die Wohnungstür aufzubrechen. Der Tathergang konnte von einem Bewohner der Wohnung durch den Türspion beobachtet werden.

Als dieser auf sich aufmerksam machte, brach der Täter sein Einbruchsvorhaben ab und flüchtete. Der Bewohner verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich erbrachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 18-22 Jahre alt, ca. 180 cm groß; bekleidet mit einer schwarzen Wintermütze, schwarze Winterjacke, schwarze Hose und dunkle Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Unterbiberger Straße, Kräutleinhof, Weiherweg und Am Hachinger Bach (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1929. Zwei Einbrüche – Trudering

Fall 1:

Am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 21:00 Uhr, verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf 110, da bei ihm eingebrochen wurde.

Zwischen 06:30 Uhr und 20:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.

Dort durchsuchte er alle Räume und flüchtete mit Tatbeute im Wert von mehreren Tausend Euro.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.

Fall 2:

Am Mittwoch, 04.12.2024, gegen 11:00 Uhr, verließ eine Bewohnerin ihr Einfamilienhaus. Als sie gegen 15:45 Uhr zurückkehrte stellte sie fest, dass eingebrochen und alle Räume durchwühlt wurden.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch das rückwärtige Wohnzimmerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Haus und entwendete Armbanduhren im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 53 die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bajuwarenstraße, Ewerestraße und St.-Augustinus-Straße (Fall1) und der Tangastraße, Von-Gravenreuth-Straße, Lomeweg und Möwestraße (Fall 2) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1930. Einbruch in einen Betrieb – Garching

In der Zeit zwischen Mittwoch, 04.12.2024, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 05.12.2024, gegen 07:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Notausgangstüre in das Lager eines Betriebes ein.

Dort durchsuchten sie zunächst die Büroräume und entwendeten elektronische Kommunikationsgeräte. Darüber hinaus entwendeten sie aus dem Lager mehrere Kupferkabel.

Anschließend entfernten sie sich vermutlich mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Als der Diebstahl bemerkt wurde, wurde der Notruf 110 verständigt. Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Wert der erbeuteten Gegenstände wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dieselstraße, Zeppelinstraße Schleißheimer Straße, Lilienthalstraße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1931. Erfolgreiche Erste Hilfe Maßnahmen durch Polizeibeamte – Ramersdorf

Am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 19:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München von der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd darüber informiert, dass ein Pkw, BMW, nach Angaben von Zeugen rücksichtslos über die Autobahn A8 in Richtung München fahren solle.

Der Fahrer des Pkw konnte dann auf Höhe der Balanstraße angehalten und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle kam ein Busfahrer eines dort stehenden MVG-Linienbusses auf die Polizeistreife zu und teilte mit, dass sich in dem Bus angeblich ein betrunkener Fahrgast aufhält, welcher sich weigert den Bus zu verlassen.

Die Polizeibeamten brachen daraufhin die Verkehrskontrolle ab und begaben sich in den Bus. Dort konnte ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München auf dem Boden liegend vorgefunden werden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass bei den 68-Jährigen weder Atmung noch Puls vorhanden waren, leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und verständigten den Rettungsdienst.

Nach kurzer Zeit kam der 68-Jähriger wieder zu Bewusstsein, wurde dem verständigten Rettungsdienst übergeben und von diesem vor Ort behandelt. Im Anschluss wurde der 68-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

1932. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Schwanthalerhöhe

In der Nacht von Freitag, 29.11.2024, 17:30 Uhr auf Samstag, 30.11.2024, 08:00 Uhr, wurden an der Außenfassade einer Kultureinrichtung an der Schwanthalerhöhe durch einen oder mehrere unbekannte Täter großflächig Schmierschriften mit überwiegend polizeifeindlichem Inhalt angebracht. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro an dem Gebäude.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Theresienhöhe, der Heimeranstraße oder am Bavariapark (Schwanthalerhöhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1933. Staatsschutzrelevantes Delikt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 02.12.2024, gegen 13:40 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit zwei Begleitern vor einem gastronomischen Betrieb am Bahnhofplatz. Dabei schlug er mehrfach mit seiner flachen Hand gegen die Schaufensterscheibe des Betriebs, bis er von einer Person im Inneren wahrgenommen wurde. Im Anschluss führte er eine verbotene Grußform aus, die eine Identifizierung mit verfassungswidrigen Organisationen zum Ausdruck brachte. Der Symbolgehalt konnte von der Person im Inneren zur Kenntnis genommen werden. Der 21-Jährige entfernte danach zu Fuß mit seinen Begleitern.

Die Person im Inneren verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Männer durch eine Streife angetroffen werden.

Der 21-Jährige wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1934. Vergewaltigung und verbotene Prostitution; Festnahme einer Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 21.11.2024, ging ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München in einen Beherbergungsbetrieb und traf sich in einem dortigen Zimmer mit einer 33-jährigen brasilianischen Staatsbürgerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Beide Personen hatten vorher über ein Internetportal sexuelle Dienstleistungen vereinbart, welche die 33-Jährige dort gegen Entgelt anbot.

Bei der Durchführung der sexuellen Handlungen forderte der 60-Jährige die Beendigung dieser. Die 33-Jährige führte diese Handlungen jedoch gegen den Willen des 60-Jährigen weiter fort. Als die Handlungen beendet waren, verließ der 60-Jährige die Örtlichkeit und begab sich kurz danach zu einer Münchner Polizeiinspektion, um den Vorfall anzuzeigen.

Das Kommissariat 35 hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Über die Staatsanwaltschaft München I wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Tatörtlichkeit beantragt. Dieser wurde am Mittwoch, 27.11.2024, von Einsatzkräften der Polizei vollzogen.

Die 33-Jährige wurde nicht angetroffen. Am Abend desselben Tages wurde sie von Einsatzkräften der Polizeiinspektion 14 (Westend) an der Örtlichkeit erkannt und festgenommen.

Die 33-Jährige wurde wegen Vergewaltigung, Ausübung der verbotenen Prostitution und Verstößen nach dem Prostitutionsschutzgesetz angezeigt und einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ am 28.11.2024 einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 35.

1935. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Am Hart

Am Donnerstag, 05.12.2024, gegen 20:10 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus am Graslilienanger informiert. Sofort fuhren Einsatzkräfte zur Örtlichkeit.

Die Feuerwehr löschte das Feuer im Bereich von zwei Terrassen. Die Einsatzkräfte der Polizei führten Absperrmaßnahmen um die Einsatzörtlichkeit durch. Mehrere Anwohner mussten das Haus verlassen und wurden in einem Großraumrettungswagen während der Löscharbeiten betreut.

Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Brandfahnder des Kommissariat 13 haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

1936. Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – Lochhausen

Am Donnerstag, 05.12.24 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizeinotruf 110 von einer Zeugin verständigt, die am Morgen ein Pferd mit einer schweren Verletzung am hinteren Bein auf einem Pferdehof aufgefunden hatte.

Bei dem Pferd handelt es sich um einen 23-Jährigen Wallach (Halbblüter), der zur Genesung im Pferdehof untergebracht war. Das Pferd musste im weiteren Verlauf aufgrund der Verletzungen durch einen Tierarzt am selben Tag eingeschläfert werden. Angesichts des Verletzungsbildes kann eine für die Verletzung ursächliche Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 65 der Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich eines möglichen Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz aufgenommen.

Im Bereich der Gemeinde Bergkirchen im Landkreis Dachau wurden in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 03.12.2024, durch einen bislang unbekannten Täter bei fünf Pferden Teile des Rosshaares gekürzt.

Die Polizeiinspektion Dachau führt die Ermittlungen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft.