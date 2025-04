EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitag, 04.04.2025, kam es gegen 14.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Pfarrkirchener Straße zunächst zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll sich ein 41-jähriger Mann aus Eggenfelden mit einem 30-Jährigen verabredet haben. Nachdem sich zwischen den beiden aus noch unbekannten Gründen ein Streit entwickelte, soll der 30-Jährige im Zuge der tätlichen Auseinandersetzung dem 41-Jährigen mit einem Messer einen Stich in den Oberkörper zugefügt haben. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Soweit bislang bekannt, ist sein Zustand stabil und nicht lebensbedrohlich.

Der Tatverdächtige ist bereits kurz nach der Tat widerstandslos von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Eggenfelden festgenommen worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat noch am Freitag die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den 30-Jährigen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er wurde heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und anschließend in eine bayerische Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert.

Zeugen, die die Auseinandersetzung am Freitagnachmittag, ca. 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz in der Pfarrkirchener Straße (Höhe Haus Nr. 59) beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 05.04.2025, 14.15 Uhr