INGOLSTADT. Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.04./04.04.2025) in ein Vereinsheim am Mitterschüttweg ein. Die Täter gelangten in der Zeit zwischen 21 Uhr und 10 Uhr des Folgetages durch Aufhebeln mehrerer Türen in das Vereinsheim und die Nebengebäude der Minigolfanlage. Bei der Suche nach Bargeld zerstörten sie einen Getränkeautomaten und erbeuten daraus einen niedrigen dreistelligen Wechselgeldbetrag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit dem oben geschilderten Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, diese bei der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.