SEEG. Am Freitagabend kam es auf der A7 zwischen der AS Nesselwang und der AS Füssen zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug die A7 in Fahrtrichtung Süden. Direkt hinter dem Sattelzug befand sich der spätere 54-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw. Der Pkw-Fahrer wollte nach bisherigem Ermittlungsstand nach links zum Überholen ausscheren. Dabei unterschätzte er aber vermutlich seine gefahrene Geschwindigkeit und prallte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen das Heck des Lkw. Dadurch kam der Pkw ins Schleudern und erst viele Meter später zum Stehen. Der 54-Jährige Unfallverursacher wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Seine 55-jährige Beifahrerin konnte sich hingegen selbst aus dem Fahrzeug befreien und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Auch der Sattelanhänger wurde so schwer beschädigt, dass er durch eine Spezialfirma abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird derzeit auf über 30.000 Euro geschätzt. Neben 5 Polizeistreifen der VPI Kempten und der PI Füssen, waren die Feuerwehr Nesselwang, zwei Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswägen im Einsatz. Die Autobahn war insgesamt über drei Stunden lang gesperrt. (VPI Kempten)