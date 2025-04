MEMMINGEN/LKR. UNTERALLGÄU. Betrüger erbeuteten im Zeitraum zwischen dem 31.03.2025 und dem 02.04.2025 in vier Fällen einen niedrigen fünfstelligen Betrag durch verschiedene Formen des Callcenterbetrugs. Die Polizeiinspektion Memmingen weist in diesem Zusammenhang auf das Präventionstheater „Lug und Betrug“ am 08.04.2025 in Babenhausen hin.

Die Fälle:

Fall 1:

MEMMINGEN. Im ersten Fall wurde eine 70-Jährige am Montag, 31.03.2025, in den Mittagsstunden telefonisch von einem vermeintlichen Mitarbeiter eines online Bezahldienstes kontaktiert. Der Betrüger konfrontierte die Geschädigte mit einer angeblichen Transaktion auf ihrem Account. Nachdem die Geschädigte angab, die Transaktion nicht durchgeführt zu haben, behauptete der Betrüger, dass dann ihr Mobiltelefon gehackt worden sein muss. Um die Sicherheitslücke zu finden, wies der unbekannte Täter die Geschädigte an, sich eine App auf das Mobiltelefon herunterzuladen, so dass der Betrüger Fernzugriff auf dieses erlangte. Die Geschädigte wurde im weiteren Verlauf angewiesen, Bezahlkarten im niedrigen vierstelligen Wert zu kaufen. Anschließend forderte der unbekannte Täter sie auf, die Codes der Karten telefonisch an ihn weiterzugeben. Ebenso erfragte er ihre Bankverbindungsdaten. Später stellte die Geschädigte fest, dass ihr Konto belastet wurde. Nach jetzigem Stand entstand der 70-Jährigen ein Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Fall 2:

MEMMINGEN. Auch im zweiten Fall, der sich am Dienstag, 01.04.2025, ebenfalls in den Mittagsstunden ereignete, wurde eine 60-Jährige von einem vermeintlichen Mitarbeiter eines Bezahldienstes angerufen und von diesem dazu gebracht, eine Software auf den PC herunterzuladen, über den der Betrüger Zugriff auf ihr Online-Banking erlangte. Über diesen Zugang führte der Täter mehrere Abbuchungen durchgeführt, so dass der Geschädigten nach jetzigem Stand ein Vermögensschaden unteren vierstelligen Bereich entstand.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt.

Fall 3:

NIEDERRIEDEN/LKR. UNTERALLGÄU. Am Dienstag, 02.04.2025, erstattete eine 74-Jährige Anzeige bei der Polizeiinspektion Memmingen. Gegen 09:00 Uhr öffnete sich auf ihrem PC beim Lesen der E-Mails eine angebliche Warnmeldung von einem Softwareunternehmen mit der Aufforderung, eine Telefonnummer anzurufen. Nachdem sich die Warnmeldung nicht schließen ließ, kam die Geschädigte der Aufforderung nach und es meldete sich ein vermeintlicher Mitarbeiter des Unternehmens. Dieser brachte die Geschädigte dazu, eine Fernwartungssoftware zu installieren, über die er Zugriff auf den PC erlangte. Hier zeigte der Betrüger der Geschädigten zunächst mehrere vermeintliche Bestellungen, die im Namen worden sein sollen und bot seine Hilfe an. Um das Geld zurückbuchen zu können, brachte er die Geschädigte dazu, Zugriff zu ihrem Online-Banking zu gewähren und veranlasste danach mehrere Überweisungen. Der Geschädigten entstand hierdurch ein Vermögensschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (PI Memmingen)

Fall 4:

BABENHAUSEN. Am 02.04.2024 Fall wurde eine 34-Jährige gegen 17:00 Uhr von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen, der sich als „Julius Bohrer“ von einer namhaften Bank vorstellte und angab, dass das Online-Banking-Konto der Geschädigten gehackt wurde. Nachdem der Betrüger Namen, Vornamen, Geburtsdatum und IBAN der Geschädigten nennen konnte und auch die angezeigte Rufnummer des Anrufers mit der der Filiale der Bank übereinstimmte, vertraute die Geschädigte dem Betrüger. Unter dem Vorwand eine unberechtigte Auslandsüberweisung stornieren zu können, brachte er die Geschädigte dazu einen Betrag im oberen vierstelligen Wertebereich in Echtzeit auf ein Konto zu überweisen.

Die weiteren Ermittlungen in den Fällen drei und vier werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. (PI Memmingen)

Präventionshinweise:

Nähere Hinweise zum Vorgehen der Betrüger in diesen Fällen des Callcenterbetruges, insbesondere zum Erkennen von betrügerischen Kontaktversuchen, finden sich auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter polizei.beratung.de

Terminhinweis Präventionstheater „Lug und Betrug“ am 08.04.2025 in Babenhausen:

Die Polizeiinspektion Memmingen lädt alle Interessierten zu einer unterhaltsamen und informativen Präventionsveranstaltung in Babenhausen ein.

Wann? 08.04.2025, 15:30 Uhr (Einlass ab 14:30 Uhr)

Wo? Theater am Espach, Am Espach 1, 87727 Babenhausen

Was? Es findet ein informativ/unterhaltsames „Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren“ statt.

Schauspieler des Neuen Theater Mering stellen dort auf der Bühne gängige Maschen des Trickbetruges vor. Anschließend werden die Fälle besprochen und Schutz- sowie Verhaltenstipps gegeben. Präventionsberater der Polizei stehen vor der Aufführung und während der Pause für ein Gespräch zur Verfügung, um wertvolle Verhaltenstipps und Informationen zu geben.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Eine Platzreservierung ist erforderlich und wird bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-148 oder per E-Mail pp-sws.memmingen.pi.praevention@polizei.bayern.de entgegengenommen. (PI Memmingen)

