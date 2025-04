HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag, 04.04.2025, gegen 17:00 Uhr am Galgenhügel ein Carport in Brand. Das Feuer griff in der weiteren Folge auf die drei dort untergestellten Fahrzeuge und das angrenzende Wohnhaus über. Auch zwei gelagerte Gasflaschen explodierten infolge der Flammeneinwirkung.

Das Objekt ist augenblicklich nicht mehr bewohnbar. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobetrag.

Der 72-jährige Brandleider zog sich bei einem Löschversuch Verbrennungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Eine gleichaltrige Nachbarin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in einer nahegelegenen Klinik aufgenommen.

Aufgrund der nicht unerheblichen Rauchentwicklung, die in Richtung der Wohnbebauung zog, wurde eine Gefahrenmitteilung veröffentlicht.

Die Brandbekämpfung wurde durch Kräfte der Wehren Hengersberg, Deggendorf, Schwarzach und Altenufer geleistet. Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Deggendorf wurde die weitere Sachbearbeitung, nicht zuletzt zur Klärung der noch unbekannten Brandursache, der Kripo überantwortet.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 05.04.2025, 01:20 Uhr