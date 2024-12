STRAUBING. Am Sonntagvormittag (15.12.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei JVA-Insassen. Dabei wurde einer der beiden schwer verletzt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln zum Verdacht eines Tötungsdeliktes.

Gegen 09.00 Uhr fanden Mithäftlinge den schwer verletzten 46-Jährigen am Boden liegend in seiner Zelle auf. Durch sofort hinzugerufene Mitarbeiter der JVA wurde der Rettungsdienst alarmiert und der am Kopf Verletzte in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Ersten Ermittlungen nach betrat kurz vorher ein 42-jähriger Insasse die Zelle des 46-Jährigen, in der es wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen ist. Der 42-Jährige befindet sich nun in Einzelhaft, der Geschädigte nach wie vor in stationärer Behandlung.

Die Ermittlungen zum Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes wurden von der Staatsanwaltschaft Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Unter anderem soll eine heute (17.12.2024) durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung sowohl beim Beschuldigten als auch beim Geschädigten weitere Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben. Sowohl das Motiv als auch der genaue Tatablauf sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits am 13.12.2024 kam es zu einem weiteren Übergriff. Hierbei fanden Mithäftlinge einen verletzten ebenfalls 42-Jährigen in seiner Zelle vor. Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf, welche im hauseigenen Spital behandelt werden kann. Auch hier betrat ersten Erkenntnissen nach ein 22-jähriger Mithäftling die Zelle des Verletzten und griff diesen an. Ein etwaiger Zusammenhang beider Fälle ist Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen.

