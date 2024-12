2800 – Polizei ermittelt nach Autodiebstahl

Firnhaberau – Am Samstag (14.12.2024) entwendete ein zunächst unbekannter Mann einen VW auf einem Parkplatz einer Sportgaststätte in der Schillstraße. Die Polizei ermittelte einen 39-jährigen Tatverdächtigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der 39-Jährige den VW Polo gegen 08.00 Uhr und fuhr damit davon. Hierbei entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Am vergangenen Sonntag (15.12.2024) stellte die Eigentümerin den VW nach derzeitigen Erkenntnissen wieder auf dem Parkplatz fest. Auf seiner Fahrt beschädigte der 39-Jährige den VW offenbar im Heckbereich. Entwendet hatte er nichts aus dem VW.

Im Laufe der Ermittlungen identifizierte die Polizei den 39-jährigen Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftwagens gegen den 39-Jährigen.

Um sich vor Autodiebstahl zu schützen rät die Polizei:

Ziehen Sie den Autoschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Einkaufen).

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Achten Sie beim Absperren auf das optische Signal ihres Autos.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

2801 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am gestrigen Montagabend (16.12.2024) fuhr ein 20-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis im Kobelweg.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 20-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-jährigen Mann.

2802 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen - Am vergangenen Sonntag (15.12.2024), gegen 23.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kleingärten in der Gabelsberger Straße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2803 -Polizei ermittelt nach Kabeldiebstahl

Hammerschmiede - In der Zeit von Freitag (13.12.2024), 18.00 Uhr bis Montag (16.12.2024), 08.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einem Baustellengelände in der Maystraße. Dort entwendeten sie Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2804 – Unfallfluchten im Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (13.12.2024), 18.00 Uhr bis Sonntag (15.12.2024), 13.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf in der Euler-Chelpin-Straße. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hammerschmiede - In der Zeit von Mittwoch (11.12.2024), 11.00 Uhr bis Montag (16.12.2024), 16.00 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person gegen eine Garage im Ginsterweg. Die bislang unbekannte Person entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen - Im Verlauf des Montags (16.12.2024) flüchtete ein bislang Unbekannter, nachdem er einen Verkehrsunfall in der Lützowstraße verursachte.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen weißen Fiat Kleintransporter. Der Kleintransporter parkte am rechten Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Firnhaberau - Am gestrigen Montag (16.12.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten jugendlichen Radfahrer und einem 65-jährigen Autofahrer in der Schillstraße. Der Radfahrer flüchtete.

Gegen 17.20 Uhr querte der Radfahrer offenbar unvermittelt die Straße. Hierbei kollidierte er mit dem Auto des 65-Jährigen, der in süd-östliche Richtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte, ließ sein Fahrrad zurück und flüchtete humpelnd in nord-westliche Richtung. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 900 Euro.

Der jugendliche Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 16 Jahre alt, männlich und dunkel gekleidet. Außerdem war dieser mit einem weiteren jugendlichen Radfahrer unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise zu den Unfallfluchten und auch den jugendlichen Radfahrern nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2805 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Göggingen – Am Montag (09.12.2024), in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen Fiat Panda in der Butzstraße.

Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.