KAUFBEUREN. In Kaufbeuren brannte am Montagmorgen ein Spänebunker. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr blieb der Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag begrenzt. Verletzt wurde niemand.

Am Montag, den 16. Dezember 2024, kam es in der Porschestraße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war ein technischer Defekt in einem Spänebunker Auslöser des Feuers. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes der Feuerwehren Kaufbeuren und Neugablonz konnte der Brand auf den betroffenen Bereich begrenzt und eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch Rettungsdienst, Polizei und das Technische Hilfswerk. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. (PI Kaufbeuren)

