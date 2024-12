Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

A70 / MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Beamte der Verkehrspolizei Bamberg fanden am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle rund fünf Pfund Crystal (Metamphetamin) in einem Mercedes. Der Fahrer sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Verkehrspolizisten stoppten den Mercedes am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz Giechburgblick an der A70 in Richtung Bayreuth. Bei der eingehenden Überprüfung des Autos mit Aachener Kennzeichen fanden die Beamten ein Päckchen in einem Schmuggelversteck. Wie sich herausstellte, befanden sich darin etwa fünf Pfund Crystal. Die Polizisten nahmen den 30-jährigen Fahrer mit albanischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest und beschlagnahmten das Rauschgift. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen.

Am Freitagmittag wurde der 30-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ er Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und anderen Delikten gegen den Mann. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.