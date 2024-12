WÜRZBURG / ZELLERAU. Ein Einbrecher hat sich am Montag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft. Die Kripo Würzburg hofft zur Tataufklärung auch auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach muss sich die Tat zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr zugetragen haben. Der Täter gelangte offensichtlich über die zuvor mit Gewalt geöffnete Wohnungstür in die Erdgeschosswohnung in der Weißenburgstraße. Als der Bewohner am Abend nach Hause kam, stellte er den Einbruch fest und verständigte umgehend die Polizei.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Entwendet wurde dem aktuellen Sachstand nach nichts. Möglicherweise wurde der Unbekannte bei der Tat gestört und ist geflüchtet.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen inzwischen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.