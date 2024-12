KITZINGEN. Am Sonntagabend ist es in der Wohnung einer Gemeinschaftsunterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen.

Mitteilung über Auseinandersetzung - Verletzter Mann angetroffen

Um 22:25 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft im Steigweg ein. In der Folge fuhren mehrere Streifenbesatzungen der Kitzinger Polizei an den Ort des Geschehens. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 27-Jährigen, der mit Schnittverletzungen durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann wird dort stationär betreut und befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Streit zwischen zwei Männern

Dem aktuellen Sachstand nach hielt sich der 27-Jährige zuvor mit einem 21-Jährigen in einem Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft auf. Anschließend gerieten beide in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der 27-Jährige Schnittverletzungen erlitten hat. Die Hintergründe des Streits, wie auch die genauen Geschehensabläufe sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Rasiermesser, wurde sichergestellt.

Festnahme des Tatverdächtigen am Folgetag

Der 21-Jährige war zum Zeitpunkt des Eintreffens der Beamten nicht mehr vor Ort, weshalb die Kitzinger Polizei weiterhin nach dem Mann fahndete. Am frühen Montagmorgen konnte der Tatverdächtige schließlich ausfindig gemacht und festgenommen werden. Auch er wies Verletzungen auf, deren Herkunft noch unklar sind. Eine weiterführende medizinische Behandlung benötigte der Mann nicht.

Richterliche Vorführung - Unterbringungsbefehl erlassen

Die Ermittlungen der Kripo Würzburg gegen den 21 Jahre alten Mann werden wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Montagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann, der sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung befindet.