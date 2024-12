REGENSBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bisher noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lokalität in der Regensburger Innenstadt und entwendete eine dreistellige Summe Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

An Samstag, 7. Dezember, musste ein Mitarbeiter einer Shisha-Bar am Fischmarkt in Regensburg feststellen, dass in der Nacht zuvor ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eingedrungen war. Der Unbekannte entwendete Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags aus dem Lokal und flüchtete damit von der Örtlichkeit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich des Fischmarkt in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.