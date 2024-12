2725 - Festnahme nach Körperverletzung führt zu Widerstand

Oberhausen - Am heutigen Sonntag (08.12.2024), kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dessen Aufnahme ein Beschuldigter Widerstand leistete und mehrere Polizeibeamte verletzte.

Eine Polizeistreife befuhr die Donauwörther Straße, als die Beamten zwei Personen auf dem Boden wahrnehmen konnten. Da es sich offenbar um eine körperliche Auseinandersetzung handelte, versuchten die Polizeibeamten die beiden Personen zu trennen.

Ein 30-Jähriger leistete dabei Widerstand, als er deshalb gefesselt werden sollte, trat er mit den Füßen nach den Beamten. Erst mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen konnte der Mann unter Kontrolle gebracht werden. Trotzdem versuchte er sich weiterhin zu wehren und spuckte einer Polizeibeamtin ins Gesicht.

Der 30-Jährige wurde anschließend in den Polizeiarrest gebracht.

Durch die Schläge und Tritte des Mannes wurden mehrere Polizeibeamte verletzt, blieben jedoch dienstfähig.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichem Angriff und Widerstand auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

2726 - Polizei nimmt betrunkenen Unfallverursacher fest

Herrenbach - Am Sonntag (08.12.2024), gegen 01:40 Uhr, verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall in der Ambergerstraße. Hierbei hatte ein Pkw-Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Opel beschädigt und fuhr anschließend weg. Der Zeuge konnte den flüchtigen Pkw jedoch in einer Nebenstraße feststellen, der Fahrer stieg aus und lief davon. Eine zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife konnte den flüchtigen Fahrer ebenfalls sehen, bevor dieser sich entfernte.

Der Beschuldigte konnte wenige Minuten später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei zeigte sich, dass der 20-Jährige einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille hatte. Bei diesem wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.

Am Unfallort konnten die Polizeibeamten Plastikteile und Lack sicherstellen, die eindeutig zum Fahrzeug des 20-Jährigen gehören.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.

2727 - Nach Körperverletzung in Polizeiarrest

Innenstadt - Am Samstag (07.12.2024), kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Körperverletzung im Bereich des Rathausplatzes, einer der Beschuldigten randalierte im Anschluss und leistete bei seiner Festnahme Widerstand.

Zunächst konnten Polizeikräfte eine körperliche Auseinandersetzung am Rathausplatz feststellen. Als ein unbeteiligter Zeuge einschreiten wollte, schlug einer der Beteiligten diesem ins Gesicht. Der zweite Beteiligte entfernte sich währenddessen.

Der 18-jährige Beschuldigte randalierte nach der Anzeigenaufnahme jedoch weiter im Bereich der Innenstadt und sollte deshalb in den Polizeiarrest gebracht werden. Dabei zeigte er sich aggressiv, aus diesem Grund wurden ihm Handfesseln angelegt. Beim Einsteigen in das Polizeifahrzeug schlug er einem Polizeibeamten mit dem Knie ans Kinn und machte sich im Anschluss über dessen Verletzung lustig.

Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Tätlichem Angriff und Widerstand auf Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung.

2728 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Hammerschmiede - Bereits am 04.12.2024 wurde ein Damenfahrrad in der Karlsbader Straße entwendet, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Geschädigte versperrte ihr Fahrrad gegen 13:00 Uhr, als sie gegen 13:45 Uhr zurückkam, war dieses nicht mehr vor Ort. Es handelt sich um ein rotes Damen-Citybike der Marke Adler.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-1310 zu melden.

2729 – Polizei ermittelt nach Kellereinbruch

Univiertel - Vergangene Woche wurde in ein Kellerabteil eingebrochen. Dabei wurden mehrere Gegenstände entwendet.

Im Zeitraum von 29.11.2024 bis 06.12.2024 brach ein bislang Unbekannter in ein Kellerabteil in der Bleriotstraße (40er Hausnummern) ein. Der Unbekannte entwendete daraus vor allem Werkzeug. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch unklar.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

2730 – Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Bärenkeller – Vergangenen Donnerstag (05.12.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Eine beteiligte Person flüchtete.

Gegen 17.30 Uhr parkte ein Auto vor einer Apotheke im Lerchenweg aus, um loszufahren. Dabei touchierte das Auto einen geparkten roten Alfa-Romeo. Der Fahrer bzw. die Fahrerin flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.



Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

2731 – Drogenfahrt hat Folgen

Oberhausen - Am Freitag (06.12.2024) war ein Mann mit seinem Auto unter Drogeneinfluss unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 23.30 Uhr hielt eine Polizeistreife einen VW Passat in der Zollernstraße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten drogentypisches Verhalten beim 27-jährigen Fahrer fest. Es ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann kürzlich Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest bestätigte schließlich den Verdacht. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Da der 27-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine sog. Sicherheitsleistung von über 500 Euro vor Ort bezahlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den Mann.

2732 – Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Innenstadt – Am Samstag (07.12.2024) war ein Mann betrunken auf dem E-Scooter unterwegs. Die Polizei griff ein.

Gegen 02.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 36-Jähriger auf, der in der Wertachstraße mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten hielten den Mann an und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Fahrt war somit beendet und der Mann musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Da der Entzug der Fahrerlaubnis absehbar ist, stellten die Beamten auch den Führerschein des Mannes sicher.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

2733 - Polizei nimmt Randalierer fest

Lechhausen - Am Samstag (07.12.2024), gegen 21:45 Uhr, wurde der Polizei ein Randalierer in einer Bar in der Waterloostraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Streifen zeigte sich der 43-jährige Beschuldigte uneinsichtig und aggressiv. Eine Erhebung seiner Personalien verweigerte der Mann und bedrohte die Beamten. Aus diesem Grund wurde der Mann gefesselt, dabei wehrte er sich vehement und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte.

Da der 43-Jährige vor der Bar versuchte die Polizeibeamten anzugreifen, wurde er zur Fesselung seiner Beine auf den Boden gelegt. Hierbei zog er sich eine Schürfwunde an der Stirn zu. Die Verletzung wurde im Universitätsklinikum begutachtet, der Mann im Anschluss in den Polizeiarrest gebracht.

Der 43-Jährige wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte angezeigt.