NÜRNBERG. (1231) Auf der Fahrbahn liegend war am Montagmittag (02.12.2024) im Stadtteil Langwasser ein schwerverletzter Mann gefunden worden. Trotz Einlieferung in ein Krankenhaus verstarb der 50-Jährige dort zwischenzeitlich. Die Polizei sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen, die mit ihren Wahrnehmungen zur Aufklärung der Todesumstände beitragen können.



Gegen 11:30 Uhr war eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd zu einem Einsatz des Rettungsdienstes gerufen worden. In der Trebnitzer Straße lag im Bereich der Unterführung am Franken-Center ein Mann auf der Fahrbahn. Der 50-Jährige wies schwere Verletzungen auf und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb er am Dienstagmorgen (03.12.2024) infolge seiner Verletzungen. Angaben zur Herkunft seiner Verletzungen hatte der Mann gegenüber den Einsatzkräften nicht machen können.

Personenbeschreibung:

50 Jahre alt, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, kräftige Figur; Bekleidung: Blaue Winterjacke, grau-schwarzer Strickpullover, blaue Jeans, brauner Gürtel, Sneaker der Marke Puma (weiß-blau)

Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen des 50-jährigen Mannes aufgenommen. Personen, die im Bereich der Unterführung am Franken-Center oder im nähreren Umfeld Wahrnehmungen zu dem Verstorbenen gemacht haben, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei unter der 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad / mc