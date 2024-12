ZEITLARN. LKR. REGENSBURG. Am Dienstagabend ereignete sich in Zeitlarn ein sexueller Übergriff auf eine Frau durch einen bisher noch unbekannten Täter. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Eine 26-jährige Frau befand sich am Dienstag, 3. Dezember, gegen 20:10 Uhr auf ihrem Nachhauseweg auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Zeitlarn. Dort soll sie von einem bisher noch unbekannten Täter von hinten angegangen und in sexueller Weise berührt worden sein. Erst durch die Gegenwehr der Frau, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete von der Örtlichkeit.

Die durch die Polizeiinspektion Regenstauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter im Nahbereich verliefen bisher ergebnislos.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Personen, die in der Nähe der Hauptstraße in Zeitlarn am Dienstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.