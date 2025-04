VIECHTACH, LKR. REGEN. Ein 29-jähriger Mann soll am Sonntag, 06.04.2025, kurz vor drei Uhr morgens auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten attackiert und zur Herausgabe von Geld und Wertsachen aufgefordert worden sein. Die Kripo Deggendorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach Angaben des 29-Jährigen vernahm er kurz vor drei Uhr morgens auf einem Weg in unmittelbarer Nähe des Regens im Bereich des dortigen Werstoffhofes/Großenau zunächst Hilferufe einer männlichen Stimme. Als er sich dem Mann näherte, soll ihm dieser unter Vorhalt eines Messer zur Herausgabe von Geld und Wertsachen gedroht haben. Während der darauf folgenden Auseinandersetzung soll der Unbekannte dem Mann eine Schnittverletzungen am Oberkörper zugefügt haben; anschließend flüchtete er unerkannt und ohne Beute in Richtung Irlseign/Plöß.

Eine unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung mit Unterstützung von Kräften aus der Oberpfalz und eines Polizeihubschraubers verlief ohne Ergebnis.

Der 29-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung ein Krankenhaus eingeliefert.

Beschreibung des Unbekannten

Der Unbekannte soll nach Angaben des 29-Jährigen ca. 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein, bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzem Schal und einer schwarzen Jeans, er soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Veröffentlicht: 07.04.2025, 13.45 Uhr