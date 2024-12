1910. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Brandstiftung und mehreren Einbruchsdelikten – Moosach

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 19:15 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über eine brennende Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Dachauer Straße informiert.

Vor Ort wurde ein Gartenhaus in Vollbrand festgestellt. Dieses wurde von der Feuerwehr München gelöscht.

Ca. 45 Minuten später wurde ein weiterer Brand eines Gartenhauses in einer anderen nahegelegenen Gartenanlage gemeldet. Auch dort stand ein Gartenhaus in Vollbrand.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 50-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in unmittelbarer Nähe des Brandortes festgestellt und festgenommen werden. Dieser ist dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen und dringend tatverdächtig die beiden Gartenhäuser in Brand gesteckt zu haben.

Weitergehende Ermittlungen ergaben zudem, dass der 50-Jährige dringend tatverdächtig ist, mehrere Einbrüche in den letzten Monaten in umliegenden Kleingartenanlagen begangen zu haben. Er wurde am Freitag, 29.11.2024 dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) wurde verständigt und umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung wurden durchgeführt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) dauern derzeit noch an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Dachauer Straße, Wintrichring und Baldurstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Bilder und Videos, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, können die Ermittlungen der Polizei wesentlich unterstützen. Diese Bild- und Video-Dateien können Sie uns hier zur Verfügung stellen.

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

1911. Zwei Einbrüche in Geschäfte – Unterschleißheim und Aschheim

Fall 1:

In der Zeit von Donnerstag, 28.11.2024, 19.30 Uhr, bis Freitag, 29.11.2024,03:50 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Hauptzugangstür in den Verkaufsraum eines Geschäfts in Aschheim ein.

Dort wurden die Geldeinzahlautomaten aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Fall 2:

Am Montag, 02.12.2024, gegen 02:00 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum eines Geschäfts in Unterschleißheim.

Hier wurden alle Registrierkassen aufgebrochen und das darin befindliche Wechselgeld entwendet. Zudem konnte ein Tresor aufgefunden werden. Dieser wurde zum Eingangsbereich geschoben und anschließend abtransportiert. Darin befanden sich mehrere Tausend Euro Bargeld.

Im Anschluss flüchten die Täter in unbekannte Richtung.

Bei den beiden Einbrüchen wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Heisenberg-Bogen, Humboldtstraße, Ohmstraße (Aschheim) und Landshuter Straße, Oskar-Maria-Graf-Straße, Ludwig-Thoma-Straße (Unterschleißheim Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1912. Verkehrsunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen; drei Personen verletzt – Berg am Laim

Am Montag, 02.12.2024, gegen 07:45 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Aschheimer Straße in Richtung Berg-am-Laim-Straße.

Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr der 45-Jährige mehrfach gegen das Heck eines in die gleiche Richtung fahrenden BMW Pkw, der von einer 29-Jährigen mit Wohnsitz in München gefahren wurde. Der 45-Jährige beschleunigte, nachdem die BMW-Fahrerin auf die Seite fuhr und kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront gegen zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkende Pkw.

Dadurch kippte der Pkw des 45-Jährigen auf das Dach und rutschte gegen den ebenfalls in die gleiche Richtung fahrenden BMW Pkw einer 36-Jährigen mit Wohnsitz in München sowie in einen VW Kleinbus. Weiterhin wurden zwei weitere ordnungsgemäß am rechten Fahrbahn parkende Pkw beschädigt.

Der 45-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er bedurfte keiner ärztlichen Behandlung vor Ort. Die 29-Jährige und die 36-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die acht Fahrzeuge wurden teils schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es aufgrund einer temporären Vollsperrung der Aschheimer Straße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1913. Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen – Trudering

In der Nacht von Sonntag, 01.12.2024, auf Montag, 02.12.2024, wurden im Bereich der Truderinger Straße über 30 Pkw beschädigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten die am Straßenrand geparkten Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstand teilweise auf einer Seite oder auch ringsherum. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Am Montag, 02.12.2024 bemerkte ein Zeuge morgens die Beschädigungen und informierte den Polizeinotruf 110. Eine Streife der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) fuhr zur Einsatzörtlichkeit, stellte diverse Beschädigungen fest und nahm eine Anzeige wegen der Beschädigungen auf. Die betroffenen Fahrzeughalter werden über den Vorfall informiert.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kriminalfachdezernat 2.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 2, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1914. Körperverletzungsdelikt – Garching

Am Freitag, 29.11.2024, gegen 19:50 Uhr, befand sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit seinem 21-jährigen Lebensgefährten in der U-Bahn-Linie U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum. Mit in der U-Bahn befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei männliche Jugendliche.

Der 21-Jährige wurde zunächst von einem der Jugendlichen verbal beleidigt mit einem LGBT-feindlichen Inhalt. Als der 21-Jährige aus der U-Bahn aussteigen wollte, wurde er letztendlich tätlich angegriffen. Der 21-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Er erstattete zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige bei einer Dienststelle.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44 (Staatsschutzrelevante Delikte).

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 15 Jahre alt, 170 cm groß

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der U-Bahn-Linie 6 sowie im Bahnhof Garching Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1915. Große Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornographie – Stadt und Landkreis München

Am Donnerstag, 28.11.2024, fanden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentralstelle zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) wieder umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen des Kommissariats 17 statt.

Im Rahmen der Bekämpfung der Kinder- und Jugendpornografie wurden 36 Objekte (gesamtes Stadtgebiet und Landkreis - Grasbrunn, Kirchheim, Unterhaching, Taufkirchen, Ismaning, Unterschleißheim) angefahren. Dabei konnten 23 Tatverdächtige angetroffen und 23 Durchsuchungsbeschlüsse wurden in den 36 Objekten vollstreckt (manche Durchsuchungsbeschlüsse betrafen mehrere Objekte).

Die insgesamt 23 männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 53 Jahren sind dringend verdächtig, Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben. Tatzusammenhänge und tatrelevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Die Straftaten wurden über das Bundeskriminalamt (BKA) angezeigt.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Polizeibeamten zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und elektronische Speichermedien sicher.

Die digital-forensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert entsprechend an und macht deutlich, dass die Dynamik im Deliktsfeld Kinderpornografie weiterhin hoch ist.

Alle 23 Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Fünf Personen wurden in diesem Zusammenhang erkennungsdienstlich behandelt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 17 (sexualisierte Gewalt gegen Kinder).

1916. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Betrug – Trudering-Riem

Am Samstag, 09.11.2024, erstattete ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München Anzeige bei der Polizei, da ihm gefälschte Kopfhörer der Marke Apple Nachmittags am selben Tag durch einen bis dato unbekannten Täter an einer Bushaltestelle in der Mutter-Teresa-Straße verkauft wurde.

Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen wurde ein erneutes Inserat des unbekannten Täters auf einer Online-Verkaufsplattform festgestellt.

Der 27-Jährige vereinbarte ein erneutes Treffen mit dem Täter für Mittwoch, 27.11.2024, auch an derselben Örtlichkeit. In Zusammenarbeit mit der Münchner Polizei wurden zivile Beamte an den Übergabeort hinzugezogen.

Gegen 17:45 Uhr erschien ein Tatverdächtiger an der vereinbarten Örtlichkeit in Riem und übergab dem vermeintlichen Käufer die Kopfhörer sowie eine gefälschte Rechnung. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelt es sich hier um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jähriger wieder entlassen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen eines Betrugsversuchs sowie einem Vergehen gegen das Markengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 73 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1917. Pkw-Führer entzieht sich Kontrolle – Milbertshofen

Am Sonntag, 01.12.2024, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) in den frühen Morgenstunden Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät auf der Ingolstädter Straße durch.

Um 02:05 Uhr wurde ein BMW Pkw mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Bei einer anschließenden Nachfahrt zur Anhaltung beschleunigte der BMW stark und entfernte sich in Richtung Frankfurter Ring. In einer Einfahrt auf dem Frankfurter Ring blieb der Pkw abrupt stehen und wurde dort einer Kontrolle unterzogen.

Als Fahrer des BMW konnte ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München festgestellt werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes erwarten den Fahrzeugführer nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchener Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

1918. Versuchtes Raubdelikt; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 00:20 Uhr, befand sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein mit zwei Begleitern im Bereich des Münchner Hauptbahnhofes.

Nach ersten Ermittlungen wurde der 26-Jährige von einer Gruppe, bestehend aus ca. ein Dutzend Personen, angesprochen und aufgefordert Bargeld auszuhändigen. Nachdem er dieser Forderung nicht nachkam, wurde er von vier bis fünf Gruppenmitgliedern mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die beiden Begleiter wurden durch die Gruppe aufgehalten, so dass sie dem 26-Jährigen nicht zu Hilfe kommen konnten.

Nachdem die Tatverdächtigen mit ihren Handlungen aufhörten, bemerkten der 26-Jährige und seine zwei Begleiter eine Streife der Bundespolizei. Sie machten die Beamten auf den Vorfall aufmerksam.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte zwei Tatverdächtige erkannt und festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen und einen 19-Jährigen (beide mit Wohnsitz in München). Sie wurden wegen des versuchten Raubdelikts angezeigt.

Der 26-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und benötigte keine ärztliche Versorgung.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1919. Einbruch in Einfamilienhaus – Pullach

Am Montag, 02.12.2024, gegen 19:40 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Pullach. Der unbekannte Täter gelangte auf den Balkon des ersten Obergeschosses und öffnete dort gewaltsam die Balkontür.

In dem Einfamilienhaus durchsuchte der Täter verschiedene Räume, bevor er Schmuck und Handtaschen entwendete. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Habenschadenstraße, Tiroler Straße und Kagerbauerstraße (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.