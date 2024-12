LICHTENFELS. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Sonntagmorgen ein Haus in Vollbrand. Ein Bewohner verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand in einem Wohnanwesen am Tennispark in Lichtenfels aus. Dieses grenzt direkt an die Tennishalle an.

Ein 50-jähriger Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt im oberen Bereich des Hauses. Er konnte das Anwesen vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen, zog sich durch den Brand jedoch lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und wird dort versorgt. Drei weitere Hausbewohner konnten sich zuvor unverletzt aus einer Wohnung im Untergeschoß retten.

Feuerwehr und Polizei sind, wie Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk, mit einer Vielzahl an Kräften im Einsatz.

Obwohl der Brand inzwischen unter Kontrolle ist, dauern die Löscharbeiten nach wie vor an. Da immer wieder einzelne Glutnester ausbrechen, musste die Feuerwehr bereits Teile des Gebäudes zur Brandbekämpfung abreißen.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Coburg. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand durch das Feuer ein Gebäudeschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.