Am Donnerstag, den 28.11.2024, gegen 12.31 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Vilsbiburg die Mitteilung durch die Integrierte Leitstelle Erding über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, welche zum Zeitpunkt der Mitteilung reanimiert wurde. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Ortsverbindungsstraße Kerschreuth im Gemeindebereich Vilsheim in südlicher Fahrrichtung. Hierbei kam der Fahrer, aus bislang ungeklärter Ursache, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem massiven Trafohaus. Trotz eingeleiteter Reanimation durch den Rettungsdienst, verstarb der Pkw-Lenker noch an der Unfallörtlichkeit.

Die Unfallaufnahme wurde hierbei durch die Polizeiinspektionen Dorfen und Vilsbiburg, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut geführt. Für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Straße durch die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden gesperrt und umgeleitet. Am Pkw, Mitsubishi, entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Veröffentlicht: 29.11.2024, 10.11 Uhr