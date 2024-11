NÜRNBERG. (1204) Ein 30-jähriger Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend (27.11.2024) versucht zu haben, in der Nürnberger Südstadt Haschisch an zwei Passanten zu verkaufen. Nachdem die beiden das Angebot ablehnten, habe der Mann die beiden mit Pfefferspray besprüht und sei anschließend geflüchtet. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen und einen weiteren Mann fest.



Die beiden Zeugen waren gegen 18:45 Uhr im Bereich der Celtisstraße unterwegs, als sie von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen wurden. Nachdem die beiden ablehnten, Haschisch von dem Unbekannten zu kaufen, habe dieser sie mit Tierabwehrspray besprüht. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Hauptbahnhof. Die beiden Passanten (25 und 28) erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten auf Höhe des Nelson-Mandela-Platzes einen 30-jährigen Tatverdächtigen stoppen. Bei ihm sowie seinem 22-jährigen Begleiter fanden die Beamten ein Tierabwehrspray sowie mehrere Ecstasy-Tabletten auf. Daraufhin nahmen die Beamten beide Personen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die Tatverdächtigen. Sie müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl