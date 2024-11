1885. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruchsversuch – Schwabing

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 01:15 Uhr, rief eine Mitteilerin den Polizeinotruf 110 an. Ihre Nachbarin, eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München hatte bemerkt, dass ein ihr unbekannter Mann auf den Balkon ihrer Wohnung im dritten Obergeschoss geklettert war. Nachdem der Täter versuchte die Balkontür zu öffnen, begab sie sich zu ihrer Nachbarin.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Durch Zivilbeamte der Münchner Polizei konnte ein 37-jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch auf dem Balkon angetroffen und festgenommen werden.

Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird am Freitag, 29.11.2024, einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1886. Ermittlungen wegen illegalem Glückspiel – Stadt und Landkreis München

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrollaktion wurden am Freitag, 22.11.2024, acht Gaststätten im Stadtgebiet sowie im Landkreis München wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels von Einsatzkräften der Münchner Polizei und Vertretern weiterer Behörden durchsucht.

Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr bis 00:30 Uhr wurden in verschiedenen Einrichtungen diverse nicht zugelassene Geldspielgeräte erkannt und gemeinsam mit dem darin befindlichen Bargeld beschlagnahmt. Die beschlagnahmte Geldsumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Im Landkreis München wurde zudem in einer Bar ein Raum festgestellt, der als eine Art Casino betrieben wurde. Die dort festgestellten nicht zugelassenen Geldspielgeräte wurden ebenfalls sichergestellt.

Es wurden gegen insgesamt vier Verantwortliche Anzeigen erstellt wegen der Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels. Es handelt sich bei den vier Tatverdächtigen um Männer im Alter von 26, 31, 58 und 59 Jahren (alle mit Wohnsitz in München).

Daneben wurden Ordnungswidrigkeiten gegen das Gesundheitsschutzgesetz sowie gegen die Spielverordnung festgestellt.

Das Kommissariat 33 (u.a. Glücksspiel) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1887. Raub auf Tankstelle – Laim

Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 03:15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte der Täter einen Angestellten am Verkaufstresen und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Der Täter erbeutete einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro und mehrere Stangen Zigaretten. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Der Mitarbeiter verständigte umgehend den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Münchner Polizei, an der viele Streifen beteiligt waren, erbrachte keine weiteren Hinweise auf den Täter.

Der Mitarbeiter wurde durch die Tat nicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, kräftige Figur; bekleidet mit heller Jeans, grauen Kapuzenpullover, weiße Schuhe; maskiert mit einer Skimaske, schwarze Handschuhe und führte eine Sporttasche mit sich; bewaffnet mit einem Küchenmesser, ca. 30 cm lang

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedrich-von-Pauli-Straße, Landsberger Straße und Friedenheimer Brücke (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1888. Illegaler Handel mit Cannabis – Maxvorstadt

Am Dienstag 26.11.2024, gegen 15:20 Uhr, befanden sich Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei während des gerade stattfindenden Konzepteinsatzes im Alten Botanischen Garten. Dabei konnten sie beobachten, wie zwischen drei männlichen Personen Bargeld und Gegenstände übergeben wurden. Aufgrund des Vorgehens der drei Personen gingen die Beamten von einem möglichen Betäubungsmittelhandel aus.

Bei der Kontrolle der zwei Tatverdächtigen (34 Jahre, mit Wohnsitz in München und 37 Jahre, Wohnsitz im Landkreis Starnberg) konnte Wechselgeld festgestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle des Erwerbers (45 Jahre, Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck) konnte Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 34-Jährigen brachte keine weiteren Erkenntnisse.

Aufgrund der Wahrnehmungen der Einsatzkräfte sowie der Dokumentation der Tathandlung durch die dort befindliche Videoüberwachungsanlage wurde der 34-Jährige wegen Betäubungsmittelhandel festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der 37-Jährige wurde nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 84 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1889. Linienbus muss stark abbremsen; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Grillparzer Straße nördlich in Richtung Einsteinstraße. Der Linienbus benutzte hierbei den in der Fahrbahnmitte angelegten Sonderfahrstreifen.

Zeitgleich fuhr ein dunkler Pkw die Grillparzer Straße in dieselbe Richtung. Es wurde dabei der linke Fahrstreifen benutzt (Fahrstreifen für Linksabbieger).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die Fahrzeugführerin des dunklen Pkw bei für sie geltenden Rotlichts zum Zwecke des Wendens auf den Sonderfahrstreifen auf und zwang damit den bevorrechtigten Linienbus zu einer Gefahrenbremsung.

Durch die Bremsung kam es zu keinem Zusammenstoß mit dem Pkw, jedoch kam ein Fahrgast, eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München, zu Sturz und wurde dadurch schwer verletzt. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sachschäden sind bei dem Unfall nicht entstanden.

Der dunkle Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle über die Grillparzer Straße in südliche Richtung (Richtung Orleansstraße).

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es für den ÖPNV zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Pkw bzw. dessen Führerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1890. Verkehrsunfall unter Beteiligung eines zivilen Polizeifahrzeuges – Moosach

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 17:50 Uhr, fuhr ein Polizeibeamte mit einem zivilen Polizeifahrzeug auf der Triebstraße. Er hatte dabei Blaulicht und Sirene eingeschaltet. An der Kreuzung zur Lassallestraße wollte er diese geradeaus überqueren. Da er Rotlicht hatte blieb er, nach aktuellem Ermittlungsstand, an der Sichtlinie stehen, wartete bis auch der Querverkehr stehen blieb und fuhr dann in die Kreuzung ein.

Zeitgleich fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Lassallestraße stadteinwärts. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es schließlich zu einem Zusammenstoß mit dem zivilen Polizeifahrzeug kam.

Durch den Unfall blieben beide Beteiligte unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Kreuzung war in alle Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Es kam hierbei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.