EUERDORF, LKR. BAD KISSINGEN. Der Fahrer eines Pkw sitzt nach einem Verkehrsunfall in Untersuchungshaft. Sein Beifahrer wurde schwerverletzt. Die Polizei Hammelburg ermittelt zur Unfallursache.

Am Sonntag gegen 16:25 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 7 Höhe Euerdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein silberner Skoda kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 42-jährige Fahrer des Pkw wurde nur leicht verletzt. Sein 43-jähriger Beifahrer wurde mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Dem Sachstand nach kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Straßengraben. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Der Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und konnte durch Ersthelfer hinter dem verunfallten Pkw aufgefunden werden. Ob der Beifahrer angeschnallt war oder nicht, soll durch die weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Bei dem 42-jährigen Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen deutlich zu hohen Promillewert.

Auf Grund der Gesamtumstände wurde mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt Rücksprache gehalten. Diese ordnete die Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Schweinfurt an, welcher gegen den in Deutschland nicht wohnhaften Beschuldigten wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Der 42-Jährige wurde sodann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.