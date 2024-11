REGENSBURG. Am Sonntagvormittag kam es in der Landshuter Straße in Regensburg zu einem körperlichen Übergriff auf eine Prostituierte. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntag, 24. November, ging ein 44-jähriger Mann gegen 10:40 Uhr in einer Modellwohnung in der Landshuter Straße in Regensburg eine 51-jährige Frau gewaltsam an und würgte diese im Halsbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor die Frau dadurch kurzzeitig das Bewusstsein. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine nahegelegenes Klinikum verbracht.

Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Er wurde im Laufe des Montags, 25. November, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl aufgrund des versuchten Mordes gegen den Mann, woraufhin der 44-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führt nun Ermittlungen aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den deutschen Staatsangehörigen.