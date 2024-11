IMMENSTADT. Nach einer Vielzahl von Graffiti-Schmierereien in Immenstadt mit einem Gesamtschaden von rund 15.000 Euro konnte ein Jugendlicher aus dem Oberallgäu als Täter ermittelt werden. Dank eines Hinweises wurde er von der Polizei gestellt und gestand die Taten.

Im Stadtgebiet von Immenstadt wurden bereits im August 2024 sowie erneut von Mitte Oktober bis Mitte November über 45 Gebäude und Anlagen mit zahlreichen Graffitis besprüht und beschmiert. Am vergangenen Wochenende konnte der hierfür verantwortliche Täter durch den Hinweis eines Passanten ermittelt werden. Ein Jugendlicher aus dem Raum Oberallgäu warf in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Brücke in der Sonthofener Straße in Immenstadt einen Schneeball auf ein vorbeifahrendes Auto. Der Vorfall wurde der Polizei Immenstadt gemeldet, und der Jugendliche wurde bis zum Eintreffen der Streife von einem Passanten festgehalten. Der Schneeballwerfer führte einen Rucksack mit Spraydosen mit sich. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen zeigte sich der Jugendliche geständig und legte ein umfassendes Geständnis ab. Dabei besprühte er in derselben Nacht erneut mehrere Objekte. Er wird sich nun vor der Staatsanwaltschaft Kempten wegen zahlreicher Sachbeschädigungen verantworten müssen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro an den betroffenen Einrichtungen. (PI Immenstadt)

Bezugsmeldung vom 29.10.2024

Graffiti-Vandalismus in Immenstadt | 1.000 Euro Belohnung für Hinweise

IMMENSTADT. In den vergangenen Wochen wurden an mehreren Objekten in Immenstadt Graffiti festgestellt. Die Stadt setzt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise zur Identifizierung der Täter aus. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Im Stadtgebiet Immenstadt wurden im Zeitraum vom 15. bis 19. Oktober 2024 zahlreiche Schmierereien festgestellt. Insgesamt sind bisher 26 Gebäude, mehrere Verteilerkästen und Schaufenster von den Schmierereien betroffen. Die Täter verwendeten rote und lilafarbene Spraydosen sowie verschiedene Farbstifte. Bereits im August dieses Jahres hatten Bürger ähnliche Schmierereien gemeldet. Die Ermittler der Polizei Immenstadt verfolgen derzeit verschiedene Spuren und Hinweise, konnten jedoch bislang keine Täter identifizieren.

Die Stadt Immenstadt hat eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täterschaft führen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.stadt-immenstadt.de

Zeugen, die Hinweise zu den Schmierereien geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt unter der Telefonnummer 08323 96100 zu melden. (PI Immenstadt)

