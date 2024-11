LOHBERG. LKR. CHAM / PRAG. TSCHECHIEN. Durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kötzting konnten am 15. November in Lohberg eine Aufzuchtanlage, sowie eine größere Menge Marihuana beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führten nun zu zwei weiteren Festnahmen in der tschechischen Stadt Prag.

Am 14. November kam es in Eggersberg bei Lohberg zu einer verbalen Streitigkeit eines 23-Jährige Mannes mit einer Familienangehörigen. Der Mann flüchtete anschließend in das nahegelegene Waldgebiet. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zudem eine Axt mit sich führte, wurde durch die Polizeiinspektion Bad Kötzting eine großangelegte Suche nach dem 23-Jährigen eingeleitet. Im Rahmen der Suche konnte zwar die Axt, nicht jedoch der 23-Jährige aufgefunden werden. Der Aufenthaltsort des Mannes war seitdem unbekannt.

Am 15. November kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kötzting einen 19-jährigen Pkw-Fahrer in Eggersberg. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Zudem wurden bei der Durchsuchung des Pkw durch die Einsatzkräfte knapp 2 Kilogramm Marihuana aufgefunden. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Aufgrund des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde außerdem eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen durchgeführt.

Während der Kontrolle ergaben sich zudem Verdachtsmomente gegen einen weiteren 23-Jährigen Mann, bei dem es sich zum einen um den Halter des Pkw und zum anderen um den Bruder des bereits seit dem 14. November flüchtigen Mannes handelt. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei den beiden Brüdern konnte durch die Polizeibeamten der örtlichen Dienststelle schließlich eine im Außenbereich gut sichtbare, professionelle Aufzuchtanlage, sowie Marihuana im zweistelligen Kilobereich aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgrund des gemeinschaftlichen Anbaus von Cannabis in nicht geringer Menge gegen den 19-Jährigen und die beiden 23-jährigen Brüder übernommen.

Der 19-Jährige wurde am Folgetag der Kontrolle, dem 16. November, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen.

Am Samstag, 23. November konnten nun die beiden 23-jährigen Brüder im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ebenfalls vorläufig festgenommen werden. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Zentrum Petrovice-Schwandorf und dem Bayerischen Landeskriminalamt wurden die beiden Flüchtigen durch tschechische Polizeibeamte in einem Hotel in Prag gestellt.

In den nächsten Tagen erfolgt die Überstellung der beiden Brüder an die deutschen Behörden. Dort werden die beiden deutschen Staatsangehörigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der über den Bestand der Haftbefehle entscheidet.

Die drei Männer müssen sich anschließend aufgrund des gemeinschaftlichen Anbaus und Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge verantworten.

