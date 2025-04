NÜRNBERG. (349) Am Freitagabend (04.04.2025) meldeten Passanten in der Nürnberger Südstadt einen Mann, der sich mehreren Personen an einem Spielplatz in schamverletzender Weise gezeigt hatte. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahmen den Mann in Gewahrsam.

Der 31-jährige Tatverdächtige war gegen 18:30 Uhr im Bereich eines Spielplatzes am Aufseßplatz in Erscheinung getreten. Der deutlich alkoholisierte Mann hatte zunächst mit freiem Oberkörper Passanten angepöbelt. Als er obendrein seine Hose hinunterzog und sein Geschlechtsteil präsentierte, verständigten Zeugen die Polizei.

Eine Polizeistreife nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 31-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei hielt den Mann vorsichtshalber bis in die späten Abendstunden in Gewahrsam. Darüber hinaus wird er wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung zur Anzeige gebracht.

