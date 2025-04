FÜRTH. (352) Ein 22-jähriger Motorradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall im Fürther Stadtteil Vach am Samstagabend (05.04.2025) schwere Verletzungen. Ein 87-jähriger Autofahrer hatte den Motorradfahrer offensichtlich übersehen und diesem die Vorfahrt genommen.

Der 87-jährige Mann war gegen 17:30 Uhr mit einem Ford in der Vacher Straße unterwegs. Am Altengraben bog der Mann nach links von der Vacher Straße ab und stieß dabei mit dem entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 87-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste vor Ort von einem Seelsorger betreut werden.

Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizei Fürth.

Erstellt durch: Michael Konrad