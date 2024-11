LOHBERG. LKR. CHAM. Am Freitagmittag wurde ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle, bei der eine größere Menge Marihuana aufgefunden wurde, vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wurde nun Haftbefehl erlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt auch gegen zwei weitere Männer.

Am Freitag, 15. November kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Kötzting einen 19-jährigen Pkw-Fahrer in Eggersberg, einem Ortsteil von Lohberg. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten konnte eine größere Menge Marihuana aufgefunden werden. Der Fahrer wurde daraufhin durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich zudem Verdachtsmomente gegen einen 23-jährigen Bekannten des Fahrers. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 23-Jährigen, konnte eine weitere größere Menge Marihuana, sowie eine Aufzuchtanlage festgestellt werden.

Der 19-Jährige wurde am Samstag, 16. November auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 19-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Nach dem 23-jährigen Bekannten, sowie dessen Bruder, der am Donnerstag, 14. November bereits im Zuge eines anderen Einsatzes gesucht wurde, laufen aktuell polizeiliche Fahndungsmaßnahmen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem aufgrund des Anbaus von Cannabis in nicht geringer Menge, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt.