COBURG. Ein 78-Jähriger aus Coburg übergab am vergangenen Donnerstag einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an mutmaßliche Trickbetrüger. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Mit einer perfiden Masche des „Falschen Polizeibeamten“ täuschten am Donnerstagnachmittag, 3. April 2025, mutmaßliche Betrüger einen 78-jährigen Mann am Telefon. Sie gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, dass sie gegen eine Einbrecherbande ermitteln würden. Ein Täter sei in der unmittelbaren Umgebung der Wohnanschrift des Mannes bereits gefasst worden, zwei weitere Personen seien flüchtig. Wie bei der Betrugsmasche üblich: Die Betrüger setzten den Senior unter Druck, indem sie behaupteten, bei dem Festgenommenen einen Zettel mit seinem Namen und seiner Adresse gefunden zu haben. Seine Wertgegenstände und sein Geld seien deshalb nicht mehr sicher.

Der besorgte Mann hob schließlich einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag bei seiner nahegelegenen Bank ab und hinterlegte das Geld in einem Stoffbeutel vor seinem Wohnhaus. Ein Abholer nahm das Geld kurze Zeit später an sich und entfernte sich zu Fuß.

Personenbeschreibung des Abholers:

- männlich, schlank, etwa 180 Zentimeter groß

- bekleidet mit einem weißem Kapuzenpullover

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

- Wer hat am Donnerstagnachmittag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Eupenstraße oder in der näheren Umgebung bemerkt?

- Wer hat möglicherweise die Abholung des Geldes beobachtet?

- Wer kann Angaben zum unbekannten Abholer machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

Leider sind Betrüger immer wieder mit verschiedenen Varianten des Trickbetrugs am Telefon erfolgreich. Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe!

- Die „echte“ Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

- Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach!

- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

- Sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre Verwandten und Bekannten!