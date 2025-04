0627 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am Samstag (05.04.2025), kam es zu einer Körperverletzung gegen einen 34-Jährigen in der Maximilianstraße (30er Hausnummernbereich).

Gegen 01.30 Uhr, hielt sich ein 34-Jähriger auf dem Gehweg der Maximilianstraße auf. Ein bislang unbekannter Täter schlug den 34-Jährigen ins Gesicht. Der 34-Jährige fiel daraufhin zu Boden. Der unbekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 18 Jahre, 185 cm, blonde Dauerwelle, dunkle Kleidung

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0628 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Hochfeld – Am Freitag (04.04.2025) kam es an der Straßenbahnhaltestelle Fachoberschule zu einem Diebstahl eines blauen Smartphones der Marke Xiaomi von einem 19-Jährigen.

Gegen 13.45 Uhr telefonierte der 19-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle mit seinem Smartphone. Der 19-Jährige wurde währenddessen von einer unbekannten Frau angesprochen. Scheinbar fiel das Smartphone während dem Gespräch unbemerkt herunter. Den Verlust des Smartphones bemerkte der 19-Jährige erst in der Straßenbahn. Als der 19-Jährige kurz darauf wieder an den Verlustort zurückkehrte, war das Smartphone nicht mehr aufzufinden. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0629 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Sonntag (06.04.2025) war ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle erhärtete sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 38-Jährige den E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Zudem stellten Sie einen Schlagring und eine geringe Menge Amphetamin bei dem 38-Jährigen fest. Die Beamten stellen beides sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz gegen den 38-Jährigen.

0630 – Polizei warnt vor Betrug

Innenstadt – Am Freitag (04.04.2025) kam es zu einem Betrugsdelikt in der Annastraße.

Gegen 12.00 Uhr bat ein bislang unbekannter männlicher Täter eine 23-Jährige um Bargeld. In englischer Sprache gab er an, dass er kein Geld abheben könne, den Betrag aber umgehend zurück überweisen werde. Die 23-Jährige gab dem Täter 500 Euro. Die angebliche Rücküberweisung des Täters kam bei der 23-Jährigen nicht an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0631 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bärenkeller – Am Freitag (04.04.2025) wurde ein grüner Ford in der Bärenstraße (80er Hausnummernbereich) durch eine bislang unbekannte Frau angefahren.

Gegen 13.20 Uhr parkte ein 51-jähriger Autofahrer mit seinem grünen Ford rückwärts aus seinem Stellplatz aus. Zeitgleich fuhr die Unbekannte mit ihrem schwarzen BMW rückwärts. Der 51-Jährige bremste ab und versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Unbekannte fuhr dennoch gegen den Ford des 51-Jährigen und entfernte sich anschließend, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Die Unbekannte kann wir folgt beschrieben werden:

Weiblich, 50-55 Jahre, Brillenträgerin

Das Auto der Unbekannten kann wie folgt beschrieben werden:

BMW, X3 oder X5, schwarz, Teilkennzeichen vmtl. A-??4004, Kratzer am Heck linksseitig

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Am Samstag (05.04.2025), zwischen 11:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein blauer VW in der Proviantbachstraße (einstelliger Hausnummernbereich) angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.