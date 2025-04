ZIRNDORF. (354) Ein Unbekannter zündete Samstagnacht (05.04.2025) einen abgestellten Fahrradanhänger in Langenzenn (Lkrs. Fürth) an. Die Polizeiinspektion Zirndorf sucht den Eigentümer des Anhängers sowie Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Der Fahrradanhänger war an einem Fahrradabstellplatz in der Wilhermsdorfer Straße abgestellt. Gegen Mitternacht meldete ein Passant den Brand an die Feuerwehr. Der Fahrradanhänger wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können oder den Eigentümer des Anhängers kennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 96927-0 mit der Polizeiinspektion Zirndorf in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad