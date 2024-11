ROSENHEIM. Vergangenes Wochenende (15. bis 17. November 2024) versuchten Unbekannte in verschiedene Objekte in der Innenstadt einzudringen. In einem Objekt, einem Juweliergeschäft, hatten die Täter Erfolg und entwendeten diverse Schmuckstücke aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie bislang unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im Zeitraum von Freitagabend (15. November 2024) bis Sonntagmorgen (17. November 2024) kam es in der Rosenheimer Innenstadt zu mehreren Einbruchsversuchen an verschiedenen Objekten durch Unbekannte.

In der Heilig-Geist-Straße kam es zu zwei Einbruchsversuchen an einer Apotheke sowie einer Immobilienfirma. Zudem versuchten Unbekannte in der Rathausstraße in ein Juweliergeschäft einzudringen. In allen Fällen versuchten die unbekannten Täter durch gewaltsame Öffnung der Eingangstüren in die Objekte zu gelangen. Dabei entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Bei einem weiteren Juweliergeschäft in der Brixstraße hatten unbekannte Täter jedoch in den frühen Morgenstunden des Sonntags (17. November 2024), gegen 5.20 Uhr, Erfolg. Sie gelangten über die Eingangstüre gewaltsam in den Verkaufsraum und entwendeten dort diverse Schmuckstücke. Der Stehlschaden dürfte sich, nach derzeitigen Erkenntnissen, im unteren fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Auf gesicherten Videoaufzeichnungen der beiden Juweliergeschäfte sind jeweils zwei Personen zu erkennen.

Beschreibung Täter 1:

schlank, bekleidet mit dunkler Hose, weißer Jacke mit Kapuze, schwarz-weißen Sneakers, dunkler Sturmhaube

Beschreibung Täter 2:

schlank, bekleidet mit heller Hose, dunkler Jacke, dunklen Schuhen mit heller Sohle, roten Handschuhen, dunkler Sturmhaube

Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Personen an den Einbrüchen beteiligt waren.

Nach den Taten flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Einbruchsversuchen und dem vollendeten Einbruch geben könnte.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Rosenheim. Fortgeführt werden die Untersuchungen von den zuständigen Ermittlern des Fachkommissariats K2 – unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, welche bereits im Vorfeld der Taten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. sachdienliche Hinweise zu den Taten zwischen Freitag (15. November 2024) und Sonntagmorgen (17. November 2024) geben können, sich unter der Telefonnummer 08031/2000 oder bei jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.