ROSENHEIM. Nachdem es im Zeitraum von Freitag, 15. November, bis Sonntag, 17. November 2024, zu einem vollendeten und drei versuchten Einbruchsdelikten in der Rosenheimer Innenstadt kam, übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen hinsichtlich dieser Taten. Nach einem ersten Zeugenaufruf bitten die Ermittler nun mit der Veröffentlichung von Tatortaufnahmen weiter um Hinweise aus der Bevölkerung.



Wie bereits berichtet, kam es im Zeitraum von Freitagabend,15. November 2024, bis Sonntagmorgen, 17. November 2024, in der Rosenheimer Innenstadt zu mehreren Einbruchsdelikten an verschiedenen Objekten durch Unbekannte. In der Heilig-Geist-Straße und der Rathausstraße gelang es den Tätern in drei Fällen nicht, in das jeweils angegriffene Objekt zu gelangen und Beute zu machen. Bei dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Brixstraße gelangten die Täter über die Eingangstüre gewaltsam in den Verkaufsraum. Im Zuge dieser Tat (17. November 2024, gegen 5.20 Uhr) entwendeten die Täter diverse Schmuckstücke im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags.

Nach den Taten flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es einen Zusammenhang zwischen den Einbruchsversuchen und dem vollendeten Einbruch geben könnte.

Nach Übernahme der Ermittlungen durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führten die bisherigen Untersuchungen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, nicht zur Identifizierung bzw. Festnahme eines Tatverdächtigen.

Mit den nun veröffentlichten Tatortaufnahmen des Einbruches zum Nachteil eines Juweliers in der Brixstraße in Rosenheim bittet die Kripo erneut um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Kennt jemand Personen, die eine Kleidung wie auf den Fotos zu erkennen ist, besitzt?

Können andere sachdienlichen Hinweise gegeben werden, die zur Aufklärung der Taten führen könnten?

(Bei den Aufnahmen handelt es sich um Infrarot-Aufzeichnungen. Eine eindeutige Farbbestimmung der Kleidung ist hier nicht möglich)

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Ursprüngliche Pressemeldung mit Zeugenaufruf vom 22. November 2024:

Die Bayerische Polizei - Mehrere Einbrüche in Rosenheimer Innenstadt – Kripo ermittelt und bittet um Zeugenhinweise