BAYREUTH. Am Freitagnachmittag überrumpelte ein unbekannter Dieb eine Seniorin in Meyernberg und stahl ihr Geld. Zuvor hatte der Mann noch seine Hilfe angeboten.

Freitragnachmittag, gegen 14.15 Uhr, betrat die 83-Jährige ein Wohnanwesen in der Erlkönigstraße. Ein scheinbar hilfsbereiter Fremder kam hinzu und bot der Dame seine Unterstützung an. Kurz darauf bat er sie vehement, ihm Kleingeld zu wechseln. Als der Fremde den Geldbeutel in ihrer Hand sah, kam es zum Gezerre. Der Mann packte den von der Seniorin verteidigten Geldbeutel und nahm Geldscheine in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags an sich. Dann lief er in unbekannter Richtung davon. Die Bayreuther Kripo ermittelt wegen Raubverdachts und bittet um Zeugenhinweise zu Tat und Täter.

Zur Beschreibung:

männlich

zirka 60 Jahre alt

etwa 170 Zentimeter groß und schlank

graumeliertes Haar

trug eine beige Jacke mit dunkelbraunem Kragen.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060.