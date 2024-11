SENDEN. Die Sicherheitswacht der Polizeistation Senden sucht tatkräftige Unterstützung engagierter Bürgerinnen und Bürger. Unterstützen Sie die innere Sicherheit durch Ihr Engagement!

Öffentliche Sicherheit geht uns alle an. Deshalb engagieren sich unter dem Leitgedanken „Bürger helfen Bürger“ seit Jahren Frauen und Männer in Senden für die Sicherheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Angegliedert an die Polizei sind sie als Mitglieder der Sicherheitswacht niederschwellige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für alle Rat und Hilfe Suchenden. Damit ist die Sicherheitswacht ein wichtiger Baustein der öffentlichen Sicherheit.

In einer 40-stündigen Ausbildung bildet die Polizeistation Senden regelmäßig interessierte Personen aus, die nach bestanderer Abschlussprüfung unter polizeilicher Federführung diese wichtige Aufgabe in Senden wahrnehmen wollen. Als Ausgleich für dieses ehrenamtliche Engagement bekommen die Mitgliederinnen und Mitglieder eine Aufwandsentschädigung.

Der Start der nächsten Ausbildungsreihe ist für Frühjahr 2025 geplant.

Das Anforderungsprofil

Sie wohnen in Senden oder Umgebung?

Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und wollen soziale Verantwortung übernehmen?

Sie sind zuverlässig und zwischen 18 Jahren und 62 Jahren alt?

Dann bewerben Sie sich!

Die Bewerbung

Ihre Bewerbung richten sie entweder schriftlich oder per E-Mail an die Polizeistation Senden. Als Ansprechpartner für telefonische Anfragen steht Ihnen Herr Grötzinger von der Polizeistation Senden zur Verfügung. (PSt Senden)