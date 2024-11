1774. Trunkenheitsfahrt – Putzbrunn

Am Dienstag, 05.11.2024, gegen 20:50 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen darüber informiert, dass ein beschädigter Pkw, VW auf der Insel des Kreisverkehrs zwischen der B471 und der Staatsstraße 2079 stand. Die Streife der Polizei konnte einen 31-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg in einem Pkw, VW in einer Parkbucht in der Nähe des Kreisverkehrs feststellen.

Der Unfallhergang konnte nach aktuellem Stand wie folgt rekonstruiert werden. Der 31-Jährige fuhr mit einem Pkw auf der B471 aus Haar kommend in Richtung Putzbrunn. An dem Kreisverkehr zur Staatsstraße 2079 überfuhr er die begrünte, mit Bäumen und Büschen bepflanzte Insel des Kreisverkehrs geradeaus. Anschließend nahm der 31-Jährige die Ausfahrt nach Putzbrunn und wendete. Dabei überfuhr er auf einer Mittelinsel ein Verkehrsschild.

Der Fahrer steuerte seinen VW nochmals über die Insel des Kreisverkehrs, anschließend über einen angrenzenden Grünstreifen und über ein Feld. Dabei fuhr er insgesamt noch über ein weiteres Verkehrsschild, sowie einen Straßenstickel und kollidierte mit diversen Büschen. Zuletzt fuhr er vorwärts auf die Hauptinsel auf, wo er kurzzeitig stehen blieb. Von dort fuhr er rückwärts von der Insel herunter und stellte das Fahrzeug in einer Seitenbucht auf der Staatsstraße 2079 ab.

Bei dem 31-Jährigen wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Er wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols angezeigt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro und an den Verkehrsschildern ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Flurschaden konnte bis dato nicht beziffert werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1775. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Giesing

Im Zeitraum zwischen Freitag, 01.11.2024, 00:00 Uhr, bis Samstag, 02.11.24, 14:00 Uhr, wurden großflächige Graffiti durch einen oder mehrere unbekannte Täter an einem Gebäude in Giesing angebracht. Es handelt sich dabei um Schriftzüge mit polizeifeindlichem Inhalt, die an einer Außenfassade auf Höhe des vierten und fünften Stockwerks appliziert wurden.

Durch den Hausmeister des Gebäudes wurde die Polizei verständigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Candidplatzes, der Candidstraße oder der Waldeckstraße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

1776. Größerer Polizeieinsatz – Obergiesing

Am Montag, 04.11.2024, gegen 10:00 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Straftat angekündigt hatte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 33-Jährigen erlassen. Spezialkräfte der Polizei sowie ein Diensthund konnten bei der Durchsuchung diverse erlaubnisfreie Waffen mit dazugehöriger Munition auffinden und sicherstellen.

Der 33-Jährige wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1777. Einbruch in Kiosk; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuperlach

Am Dienstag, 05.11.2024, gegen 02:00 Uhr, konnte der Eigentümer eines Kiosks in Perlach über seine Videoüberwachung auf dessen Mobiltelefon beobachten, wie ein vermummter Täter versuchte gewaltsam in den Kiosk einzubrechen. Er verständigte daraufhin sofort den Polizeinotruf 110.

Bei den sofort darauf eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige, ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München, in der Nähe von Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden. Dabei führte er Einbruchswerkzeug mit sich.

An dem Kiosk entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 51-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Einbruchsversuchs ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 52 geführt.