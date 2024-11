2454 – Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang (bereits lokal)

Asbach-Bäumenheim - Am Sonntag (03.11.2024), gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Straße An der

Königsmühle und wollte auf die Mertinger Straße einbiegen. An der dortigen Einmündung fuhr der Fahrer jedoch offenbar aus medizinischer Ursache geradeaus weiter und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die Leitplanke. Der 66-Jährige wurde hierbei verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Laufe des Nachmittags verstarb der 66-Jährige im Krankenhaus.

Am Transporter sowie an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Mertinger Straße musste während der Unfallaufnahme für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

2455 – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Hirblingen - Im Zeitraum von Mittwoch (30.10.2024), 04.30 Uhr bis Samstag (02.11.2024), 17.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unerlaubten Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bürgermeister–Franz–Pfiffner–Weg.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls gegen den oder die unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2456 - Polizeikontrolle mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

Augsburg/Donauwörth - Am Samstag (02.11.2024) führte die Polizei gleich mehrere Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr durch. In neun Fällen waren Fahrerinnen bzw. Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol unterwegs.

Bereits seit mehreren Wochen plante die Verkehrspolizei Augsburg eine Kontrollaktion, welche mit Unterstützung von Einsatzkräften unterschiedlicher Polizeiinspektionen aus Nordschwaben am Samstag stattfand. Ab 19.00 Uhr kontrollierten gut 40 Beamtinnen und Beamte zahlreiche Fahrzeuge in der Neuburger Straße und Donauwörther Straße in Augsburg sowie an der B2 in Donauwörth. Dabei lag der Schwerpunkt auf der sog. „Fahrtüchtigkeit“, also Fahrten unter Drogen – oder Alkoholeinfluss.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte vier Fahrten unter Drogeneinwirkung und fünf Fahrten unter Alkoholeinfluss fest. Bei den Drogenfahrten mussten die Betroffenen eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. In anderen Fällen mussten die Betroffenen für einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu einer Inspektion gebracht werden.

Zudem achteten die Einsatzkräfte wie üblich auch auf die Einhaltung der weiteren Verkehrsregeln. Hierbei stellten die Beamten Verkehrsverstöße, wie nicht angelegter Gurt, ungesicherte Ladung sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung fest. Des Weiteren kontrollierten die Beamten eine Person, welche durch eine Fahndung gesucht wurde.

2457 – Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Donauwörth

Bundesstraße B25 / Reimlingen - Am Freitag (01.11.2024) führten Kräfte der Verkehrspolizei Donauwörth zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B25 auf Höhe Reimlingen durch.

Insgesamt wurden 150 Geschwindigkeitsverstöße mit teils erheblichen Überschreitungen festgestellt. 90 Verstöße lagen hierbei im Anzeigenbereich. Sieben Autofahrer erwartet zudem ein Fahrverbot.

Als traurigen Spitzenwert stellten die Beamten einen Fahrer, welcher mit 171 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs war, fest. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von rund 1.300 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister, sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

2458 – Polizei unterbindet Drogenfahrt

Dillingen - Am Samstag (02.11.2024), gegen 13.45 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth einen 25-jährigen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Dillinger Straße.

Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.