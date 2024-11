KIRCHROTH, LKR. STRAUBING-BOGEN. In der Nacht von Freitag (01.11.2024) auf Samstag (02.11.2024) haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Arztpraxis in Kirchroth verschafft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben sich bislang unbekannte Personen über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Lindenstraße verschafft. Der Tresor, in dem sich unter anderem Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags befand, wurde entwendet. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zeugenaufruf

Zeugen, die in der Nacht von Freitag (01.11.2024) und Samstag (02.11.2024) im Bereich Lindenstraße in Kirchroth verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachten haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 04.11.2024, 13.30 Uhr