PP SCHWABEN SÜD/WEST. Die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichten von einer verhältnismäßig ruhigen Halloweennacht. Das Einsatzaufkommen in der Nacht auf den Feiertag Allerheiligen war vergleichbar mit dem an üblichen Wochenendnächten.

Insgesamt mussten die Einsatzkräfte zu rund 220 Einsätzen ausrücken, 50 Einsätze betraf Ruhestörungen. In der Nacht wurden 28 Verkehrsunfälle aufgenommen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 150.000 Euro. Lediglich zwei Vorfälle mit körperlicher Auseinandersetzung konnten in direktem Zusammenhang mit den Halloween-Feierlichkeiten gebracht werden. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. In diesen Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub eingeleitet.

Verglichen mit den Vorjahren und anderen Nächten an Wochenenden verlief die Halloweennacht weitgehend ruhig.