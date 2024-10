NIEDERBAYERN: Falschfahrer auf der A92 tödlich verletzt

Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau: Heute gegen 15:13 Uhr gingen mehrere Meldungen über einen Geisterfahrer auf der A 92 über Notruf bei der Polizei ein. Laut diesen Meldungen fuhr der Falschfahrer auf der Überholspur der Richtungsfahrbahn München entgegengesetzt in Richtung Deggendorf.

Auf Höhe der Anschlussstelle Dingolfing-Ost kollidierte der Geisterfahrer dann kurz später frontal mit einem in Richtung München auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw. Der 77-jährige Falschfahrer aus dem Raum Deggendorf wurde dabei tödlich verletzt. Die beiden Insassen in dem entgegenkommenden Pkw wurden nur verhältnismäßig leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die BAB A92 ist im Bereich der Unfallstelle für Bergungsmaßnahmen total gesperrt. Der Verkehr in Richtung München wird an der AS Pilsting-Großköllnbach aus- und umgeleitet. Die Vollsperrung zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung wird nach derzeitiger Schätzung noch bis ca. 18:30 Uhr andauern.