2417 – Bei Landung in Grünfläche gebremst

Hammerschmiede – Am gestrigen Montagmittag (28.10.2024) kam der Pilot einer Cessna in der Grünfläche neben der Landebahn am Flughafen Augsburg zum Stillstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei der Landung am Augsburger Flughafen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zum technischen Defekt einer Bremse am Flugzeug. Deshalb bremste der Pilot das Flugzeug auf der angrenzenden Grünfläche ab.

Das Flugzeug war mit insgesamt drei Personen besetzt. Am Flugzeug selbst entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

2418 – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Haunstetten-Siebenbrunn – Am Montag (28.10.2024) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Königsbrunner Straße Ecke Brahmstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 20.40 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin auf der Königsbrunner Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Brahmstraße stieß sie mit einer entgegenkommenden 27-jährigen Autofahrerin zusammen. Das Auto der 27-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Ampel gedrückt.

Die 27-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 28.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 37-Jährige.

2419 – Polizei kontrolliert Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Lechhausen - Am Montag (28.10.2024) fuhr ein 25-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis in der Schackstraße.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Autofahrer gegen 14.20 Uhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Polizeistreife gegenüber zeigte er einen ausländischen Führerschein vor. Da der 25-Jährige bereits seit weit über einem Jahr in Deutschland lebte, ist die ausländische Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

2420 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Hochzoll – Im Zeitraum von Donnerstag (24.10.2024), 12.00 Uhr bis Freitag (25.10.2024), 12.00 Uhr besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter u.a. eine Garage und Stromkästen im Bereich der Untersbergstraße mit Farbe.

Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2421 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen - Am Montag (28.10.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer ein geparktes Auto in der Dr. – Nick - Straße.

Gegen 02.00 Uhr beobachtete ein Anwohner, wie der Lastwagen beim rückwärts Rangieren einen schwarzen VW Golf beschädigte und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte Lastwagenfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2422 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (26.10.2024), 14.00 Uhr bis Montag (28.10.2024), 11.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Sozialkaufhaus in der Hirblinger Straße ein, ohne etwas zu entwenden.

Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323 - 2510 entgegen.

2423 - Frau greift Polizeibeamten an

Innenstadt - Am Montag (28.10.2024) setzte die Polizei einen Platzverweis bei einer 55-jährigen Frau in einer Bank in der Halderstraße durch. Die Frau griff dabei die Polizeibeamten an.

Gegen 15.00 Uhr meldeten Mitarbeiter der Bank die 55-Jährige bei der Polizei, da diese trotz Aufforderung nicht gehen wollte. Als die Polizeibeamten die Frau aus der Bank brachten, wehrte sie sich erheblich und griff die Beamten an. Verletzt wurde dabei niemand.

Da die Frau sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Polizeibeamten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Tätlichem Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 55-Jährige.

2424 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Inningen – Im Zeitraum von Sonntag (27.10.2024), 19.00 Uhr, bis Montag (28.10.2024), 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen VW in der Mariusstraße.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.