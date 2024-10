REGENSBURG. Am Sonntagabend, den 20. Oktober 2024, verschafften sich zwei Männer Zutritt zu einer Wohnung im Regensburger Osten und gingen einen dort wohnhaften 28-jährigen Mann körperlich an. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg konnte nun das mutmaßliche Täter-Duo ermittelt werden.

Gegen 18:30 Uhr drangen zwei Personen in eine Wohnung im Regensburger Osten ein. Dort trafen sie auf den 28-jährigen Anwohner, der zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung anwesend war. Unter Gewaltanwendung erbeuten sie schließlich ein Mobiltelefon und eine Musikbox. Die bis dahin noch Unbekannten konnten im Anschluss mit der Tatbeute vorerst in unbekannte Richtung flüchten. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und begab sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Durch intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen rückten zwei Brüder als mutmaßliches Täter-Duo in den Fokus der Regensburger Kriminalbeamten.

Die beiden bulgarischen Tatverdächtigen im Alter von 19 und 22 Jahren, welche im Landkreis Regensburg wohnhaft sind, kommen für weitere Taten in Regensburg Frage. Dies haben die akribischen Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg und der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Regensburg Süd ergeben.

So ereignete sich im Juli ein Raubdelikt in Obertraubling. Bei diesem Raub wurde ein 30-jähriger Mann mit einem Messer bedroht und mit Pfefferspray von einem bis dahin Unbekanntem besprüht. Im Anschluss entwendete dieser den Rucksack des Mannes. Nach der erfolgten Spurenauswertung richtet sich der Tatverdacht nun gegen den 19-jährigen Bulgaren.

Intensive Ermittlungen der PI Regensburg Süd haben ergeben, dass der 19-Jährige überdies als Tatverdächtiger für eine zweistellige Anzahl von Pkw-Aufbrüchen in Frage kommt.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und der Polizeiinspektion Regensburg Süd konnte am 23. Oktober eine Wohnungsdurchsuchung nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg bei den Brüdern aus dem Landkreis Regensburg vollzogen werden. Die Durchsuchung führte zur Auffindung von diversem Diebesgut, welches man bereits teilweise Pkw-Diebstählen zuordnen konnte. Auch Diebesgut des Raubes wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 19-Jährige am 24. Oktober einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Im Anschluss wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Sein älterer Bruder stellte sich in der Zwischenzeit selbst der Polizei. Er wurde im Laufe des letzten Freitag ebenfalls einem Ermittlungsrichter vorgeführt und nach Erlass des Untersuchungshaftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu beiden Raubdelikten und der Bedrohung werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, die Ermittlungen zu den Eigentumsdelikten durch die PI Regensburg Süd geführt.