OBERSCHNEIDING, LKR. STRAUBING-BOGEN. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Sonntag, 06.04.2025, kurz vor 11.00 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in den Hochweg alarmiert worden.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Zwei Bewohner des Wohnanwesens mussten aufgrund einer Rauchgasintoxikation ärztlich versorgt werden, die übrigen Bewohner konnten das Gebäude unbeschadet verlassen.

Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen nach über 100.000 Euro liegen. Die Kripo Straubing hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Veröffentlicht: 07.04.2025, 09.15 Uhr