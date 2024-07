OBERTRAUBLING. LKR. REGENSBURG. Am Donnerstagabend wurde einem 30-jährigen Mann unter Gewaltanwendung ein Rucksack entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag, den 4. Juli 2024, gegen 23.30 Uhr, befand sich ein 30-Jähriger auf einer Parkbank in Obertraubling nahe der Staatsstraße 2615, als ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrrad neben dem Mann anhielt und diverse Wertgegenstände von diesem forderte. Als der Geschädigte dies verweigert, hielt der Täter ihm ein Messer vor und bedrohte den Mann. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Weiterhin sprühte der bislang unbekannte Täter mit einem Pfefferspray in das Gesicht des Geschädigten. Anschließend entwendete der Täter den Rucksack des Mannes mit dessen Kopfhörern, flüchtete fußläufig in Richtung Embach und ließ sein Fahrrad an der Örtlichkeit zurück. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Eurobereich. Der 30-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Geschädigte begab sich am Folgetag zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion Neutraubling. Die Spurensicherung am Tatort und am zurückgelassenen Fahrrad, ein älteres rotes Citybike der Marke Hercules, wurde durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg durchgeführt.

Sollten Sie am Donnerstag, den 4. Juli 2024, Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen, möchten Sie sich bitte bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter 0941/506-2888 melden.